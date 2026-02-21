PRESIDENTE GABRIEL BORIC RECIBE A VOCES EX SENAME EN UN HITO HISTÓRICO DE RECONOCIMIENTO A VÍCTIMAS DE LA NIÑEZ INSTITUCIONALIZADA

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, recibió en audiencia en el Palacio de La Moneda a representantes de la agrupación Voces Ex Sename, junto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo; la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva; y la presidenta de la Comisión Verdad y Niñez, Soledad Larraín Heiremans.

Voces Ex Sename reúne a personas víctimas y sobrevivientes del antiguo Servicio Nacional de Menores (SENAME), quienes sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos durante su infancia bajo custodia del Estado.

La reunión constituye un hito histórico para el país: es la primera vez que un Presidente de la República recibe formalmente a víctimas y sobrevivientes de la niñez institucionalizada, reconociendo directamente el daño causado por el Estado a miles de niñas, niños y adolescentes.

Durante la audiencia, las y los representantes de Voces Ex Sename expusieron sobre las fallas históricas de la institucionalidad de protección, las dificultades de acceso a archivos y antecedentes, la necesidad de avanzar con decisión en medidas de reparación y garantías de no repetición, así como la relevancia de la Comisión Verdad y Niñez en este proceso. Asimismo, destacaron la importancia de la escucha estatal, aun cuando esta haya sido tardía, como un paso indispensable para la dignidad de las personas afectadas.

Desde Voces Ex Sename, señalaron tras la reunión:

"Agradecemos al Presidente Gabriel Boric por recibirnos y escucharnos directamente. Esta reunión nos permitió dialogar sobre la necesidad de dar continuidad a la Comisión Verdad y Niñez como un paso imprescindible para la reparación de las víctimas y de la propia institucionalidad. No es posible proyectar un país más justo sin hacerse cargo del pasado."

Las personas que integran Voces Ex Sename participan activamente en el proceso de la Comisión Verdad y Niñez, creada en 2025 como Comisión Asesora Presidencial independiente, con el mandato de esclarecer las violaciones a los derechos humanos sufridas por niñas, niños y adolescentes que estuvieron bajo custodia del Estado entre los años 1979 y 2024, tanto en el sistema de protección como en el de justicia juvenil.

La Presidenta de la Comisión Verdad y Niñez, Soledad Larraín Heiremans, valoró el encuentro señalando:

"Que un Presidente de la República reciba a víctimas y sobrevivientes del SENAME es un hecho histórico. Este encuentro reconoce la centralidad de sus voces y reafirma que la Comisión es un primer paso en el camino del Estado de Chile para asumir su responsabilidad, reparar el daño causado y garantizar que estas violaciones no vuelvan a repetirse."

​

