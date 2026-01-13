Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de enero de 2026

BORIC Y KAST SE REUNIRÁN ESTE JUEVES EN LA MONEDA

​Así lo dio a conocer la oficina de comunicaciones del Presidente.

borickast

Este jueves volverán a reunirse en el palacio de La Moneda el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo, José Antonio Kastluego del encuentro que tuvieron ambos el lunes en la inauguración del Congreso Futuro.

"Les informamos que S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, recibirá al presidente electo, José Antonio Kast, este jueves 15 de enero a las 08.00 en el Palacio de La Moneda", informó palacio.

La cita se concretará luego de que el Jefe de Estado le propusiera el encuentro a quien será su sucesor durante su intervención en el evento científico, cuando más allá de algunas diferencias coincidieron en la importancia de que se avance en el apoyo a la educación inicial: Boric le dijo que era el momento de aprobar el proyecto de sala cuna universal.

Esta reunión se producirá exactamente un mes después de la primera visita de Kast al palacio de Gobiernoel lunes 15 de diciembre, al día siguiente de haber ganado la segunda vuelta de la elección presidencial.

Fuente: cooperativa.cl 



buquemagallanes

BORIC VISITARÁ EL MAGALLANES E IRÁ AL ZARPE DEL LSDH-91 SARGENTO ALDEA DE LA ARMADA DE CHILE A LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRES SUJETOS DETENIDOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO A CARABINERO Y PORTE DE DROGA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

detenidospuq12012026
nuestrospodcast
Dona Sangre

BANCO DE SANGRE DEL HCM ENFRENTA SEMANAS DE STOCK CRÍTICO Y REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A DONAR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
borickast

BORIC Y KAST SE REUNIRÁN ESTE JUEVES EN LA MONEDA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pmladinic

RECONOCEN A PATRICIO MLADINIC CENTURIONE POR SUS 50 AÑOS DE TRAYECTORIA Y APORTE A LAS COMUNICACIONES EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Diego moya

DESPUÉS DE 33 AÑOS: CHILENO DIEGO MOYA SE LUCE CON RÉCORD E HISTÓRICO TRIUNFO EN IRONMAN PUCÓN 2026

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA