Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

EX SEREMI DE JUSTICIA: "A KAST SE LE VA A PONER CUESTA ARRIBA GOBERNAR SI NO TIENE VOLUNTAD DE LLEGAR A ACUERDOS"

Buenos Días Región

Pablo Bussenius, Abogado

El ex seremi de Justicia, Pablo Bussenius, sostuvo que al presidente electo José Antonio Kast “se le va a poner cuesta arriba gobernar si no tiene voluntad de llegar a acuerdos”, advirtiendo que el escenario parlamentario será determinante para el éxito o fracaso de su administración. En conversación con Buenos Días Región, enfatizó que el Congreso actuará como contrapeso y que sin mayorías propias será indispensable un tono más conciliador.

Bussenius también cuestionó la reciente gira internacional del mandatario electo, señalando que tuvo un marcado carácter ideológico tras reunirse con líderes de la ultraderecha europea y latinoamericana. A su juicio, más allá del posicionamiento político, el desafío real estará en la conducción interna y en la capacidad de articular apoyos amplios dentro del país.

​Respecto a la conformación del gabinete, planteó dudas sobre algunos nombramientos y sobre las tensiones evidenciadas en la propia derecha. Indicó que la relación con el Parlamento será clave, especialmente en materias sensibles como la reforma a Gendarmería, donde se ha planteado modificar su dependencia administrativa en un contexto marcado por recientes casos de corrupción en el sistema judicial.

Finalmente, el ex seremi advirtió que un gobierno sin disposición efectiva al diálogo podría enfrentar serias dificultades para avanzar en su agenda. “Cuando no se tienen las mayorías, se requiere voluntad política para construir consensos”, afirmó, insistiendo en que la gobernabilidad dependerá de esa capacidad de acuerdo.




Juan José Arcos en conversación con Buenos Días Región

JUAN JOSÉ SRDANOVIC ARCOS SOBRE SI ESTARÁ PRESENTE EN EL GABINETE REGIONAL DE KAST: “TIENEN QUE DESIGNARLO EN SANTIAGO”

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

MINVU - Banco de suelos para Magallanes_feb26

MINVU FORTALECE BANCO DE SUELOS PARA ASEGURAR NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES EN MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MINVU - Banco de suelos para Magallanes_feb26

MINVU FORTALECE BANCO DE SUELOS PARA ASEGURAR NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES EN MAGALLANES

CelularA-1

TRÁFICO DE DATOS 5G CRECE 85% EN MAGALLANES Y TIKTOK LIDERA EL CONSUMO DIGITAL EN CHILE

deporte avntura

DEPORTE AVENTURA: OPERADORES DEBERÁN CERTIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONAR