Punta Arenas,
27 de enero de 2026

KAST SE REUNIRÁ CON LULA DURANTE SU VISITA A PANAMÁ

​La Oficina del Presidente electo informó que el encuentro tendrá lugar este martes, al margen del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe.

kastlula

La Oficina del Presidente electo (OPE) confirmó que José Antonio Kast se reunirá con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al margen del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebra esta semana en Panamá.

En medio de la gira del republicano por Centroamérica, la OPE divulgó un breve cronograma de sus actividades para este martes, cuando se espera que aterrice en el país caribeño.

La reunión bilateral con el presidente brasileño tendrá lugar a las 19:00 hora local (21:00 horas en Chile), en el Hotel Sofitel de Ciudad de Panamá, pero no se revelaron más detalles respecto a los temas a tratar.

El viernes pasado, la Cancillería brasileña había adelantado la posibilidad de un encuentro entre ambos: "Estamos ya conversando con el presidente electo de Chile, Kast. Mantenemos el diálogo con absolutamente todos los presidentes de la región y nuestras relaciones no dependen del ciclo político", remarcó la secretaria de América Latina y Caribe, Gisela Padovan.

La diplomática además había descartado una preocupación por que varios países de la región hayan dado un giro reciente a la derecha, argumentando que las relaciones diplomáticas y económicas son "mayores que el momento político".

Consultado al respecto en esa misma jornada, Kast también deslizó aquella posibilidad, pero se limitó a señalar que "esperamos tener una serie de encuentros y reuniones con distintos mandatarios en Panamá".

Por otro lado, la OPE también postergó la presentación de los subsecretarios hasta la próxima semana, y anticipó que la lista de delegados presidenciales se dará a conocer este viernes.

Fuente: cooperativa.cl 


CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA GESTIÓN AÑO 2025 DEL PROYECTO DIÁLOGOS AUSTRALES

Noticias
Relacionadas
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

Leer Más

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

expomagallanes2026
ficha-fibe

SE REGISTRAN CERCA DE 3.500 FICHAS FIBE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

kastlula

KAST SE REUNIRÁ CON LULA DURANTE SU VISITA A PANAMÁ

CONSEJERA XIMENA MONTAÑA ABORDA CAMBIOS EN FONDOS FRIL, AUDITORÍA AL GORE Y PLAN PILOTO DE CONTROL BIOMÉTRICO

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

FOTO 8

CORFO IMPULSA INNOVACIÓN OVINA EN TIERRA DEL FUEGO PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CARNE