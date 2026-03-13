Punta Arenas,
13 de marzo de 2026

UNA ESTANCIA MAGALLÁNICA ENTRE LOS MEJORES LUGARES DEL MUNDO, SEGÚN LA REVISTA TIME

La lista, publicada cada año por el medio estadounidense, destaca destinos, hoteles, restaurantes, museos, parques naturales y proyectos turísticos que ofrecen experiencias extraordinarias capaces de redefinir la manera en que viajamos.

Fotos de Tomás Munita1

La prestigiosa revista internacional TIME, una de las publicaciones más influyentes del planeta, incluyó a Estancia Mercedes, ubicada en la región de Magallanes, entre los 100 mejores lugares del mundo para visitar en 2026, de acuerdo con su reconocida selección anual World’s Greatest Places.

 
La lista, publicada cada año por el medio estadounidense, destaca destinos, hoteles, restaurantes, museos, parques naturales y proyectos turísticos que ofrecen experiencias extraordinarias capaces de redefinir la manera en que viajamos.

 La selección se construye a partir de las recomendaciones de periodistas de TIME, corresponsales internacionales, editores de viajes y expertos del sector turístico, quienes nominan lugares emergentes o consolidados que destacan por su propuesta, su impacto cultural o su relación con el territorio.

 
Entre los lugares elegidos para 2026 también aparecen Pared Sur en Puerto Guadal en Región Aysén y el restaurante Ephedra en San Pedro de Atacama, consolidando una selección global que recorre los cinco continentes y reúne proyectos que representan nuevas formas de entender el turismo contemporáneo.

 
En este contexto, Estancia Mercedes, un predio ganadero de 13.000 hectáreas ubicado en la Península Antonio Varas, frente a la ciudad de Puerto Natales y a poca distancia del Parque Nacional Torres del Paine, se convirtió en uno de los pocos representantes de Chile en la lista de este año.

 
Fundada en 1916, la estancia mantiene viva la tradición ganadera de la Patagonia chilena y desde 2011 abrió sus puertas al turismo, ofreciendo experiencias de inmersión en la vida rural del extremo sur del continente. El proyecto es encabezado por Grissel González, egresada de turismo, y Sebastián García Iglesias, agrónomo y gaucho, quienes reciben personalmente a los visitantes y comparten con ellos la vida cotidiana de una estancia patagónica activa.

 
La propuesta combina cabalgatas por paisajes remotos, caminatas por bosques nativos, trabajo de campo junto a los gauchos, gastronomía al fuego y encuentros culturales con la familia que habita el lugar. Todo ello forma parte de un modelo que han ido desarrollando durante los últimos años, innovando en el diseño de experiencias de turismo rural regenerativo que buscan conectar a los viajeros con el territorio y sus tradiciones.

 
Para Grissel González, este reconocimiento representa un hito para la región y para la cultura del extremo sur de Chile: “Es un honor enorme para nosotros recibir este reconocimiento. En el fondo del mundo hay una cultura que resiste, que sigue viva en las estancias, en los gauchos, en las familias que habitan estos territorios desde hace más de un siglo. Que una revista como TIME mire hacia este rincón de la Patagonia es también una forma de mostrarle al mundo que Chile tiene una cultura poderosa qué mostrar y con la que los visitantes pueden interactuar de manera más profunda”.

 
El proyecto familiar funciona en un predio habitado por varias generaciones desde principios del siglo XX. La estancia pertenece a la familia Iglesias, descendiente de pioneros europeos que llegaron a la zona a comienzos del siglo pasado y participaron en los primeros años de desarrollo de Puerto Natales.

 
“Nosotros no somos un hotel ni un lodge de lujo. Lo que ofrecemos es algo distinto: llegar a un hogar, observar nuestro estilo de vida y nuestras tradiciones a quienes quieran experimentar de forma auténtica cómo se vive realmente en la Patagonia Chilena”, explica González.

 
Las experiencias que ofrece Estancia Mercedes incluyen cabalgatas por la Bahía Mercedes, caminatas por turberas y bosques subantárticos, cosecha de calafate, clase de esquila de ovejas, clases de cocina y su más reciente programa inmersivo Escuela Rural Campesina, de 3 noches 4 días el cual busca entregar habilidades para el siglo XXI mediante la práctica del trabajo del campo, además de actividades vinculadas a la reducción del estrés.

 
Para Sebastián García Iglesias, ingeniero agrónomo y encargado de las labores de campo en la estancia, el reconocimiento también puede convertirse en una oportunidad para seguir fortaleciendo el proyecto: “Esperamos que esta distinción nos ayude a seguir mejorando el lugar. Estamos en un territorio muy aislado y hay desafíos importantes en conectividad e infraestructura que hemos ido resolviendo poco a poco, a pulso, como muchas familias del campo patagónico. Este es un lugar que ha permanecido en el tiempo gracias al trabajo constante, y ojalá que este reconocimiento también nos respalde frente a instituciones y programas público-privados cuando buscamos apoyo para seguir cuidándolo y desarrollándolo”.

 
La inclusión de Estancia Mercedes en la lista World’s Greatest Places 2026 refuerza el creciente interés internacional por destinos remotos, experiencias auténticas y proyectos turísticos ligados al territorio y desarrollados por la comunidad local, una tendencia que ha ido ganando espacio en los últimos años dentro de la industria global de viajes.

 
Para González, el verdadero valor del reconocimiento está en visibilizar un modo de vida que muchas veces permanece fuera de los circuitos turísticos tradicionales: “Lo que hacemos es compartir un estilo de vida heredado tal como lo vivimos en el día a día. Aquí las cosas siguen ocurriendo al ritmo de los caballos, del clima y del trabajo con los animales. Que ese mundo pueda ser descubierto por viajeros de distintas partes del planeta es algo que nos emociona profundamente”.

 
La lista completa de World’s Greatest Places 2026 se publicará en la edición especial de viajes de TIME y en su plataforma digital, donde cada lugar seleccionado es presentado como una experiencia única dentro del mapa global del turismo contemporáneo.

SALMÓN MAGALLÁNICO PREMIUM SE SUMA A LA DIETA DE MÁS DE 11.800 ESCOLARES DE LA REGIÓN

NATALES MÁS CÁLIDA Y SEGURA: COMIENZA EL RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS PÚBLICAS DE TODA LA COMUNA

Leer Más

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

DIRECTOR DE SECPLAN: "SI NO SE FINANCIAN, HORAS DE TRABAJO SE TIRAN A LA BASURA"

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

meteochile_1773333235_3851317920115285970_2217591636

TORMENTA ELÉCTRICA EN PUNTA ARENAS GENERÓ REGISTROS EN REDES SOCIALES Y TAMBIÉN CONTENIDO FALSO

Nelda Panicucci

YA EXISTE TERRENO PARA LA NUEVA ESCUELA EN LA POBLACIÓN NELDA PANICUCCI