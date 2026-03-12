Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

12 de marzo de 2026

INNOVADOR EXAMEN SANGUÍNEO PERMITE DETECTAR FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER GÁSTRICO EN PACIENTES DE MAGALLANES

Buenos días región.

ssmexamen

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Mónica Biskupovic, enfermera asesora del Servicio de Salud Magallanes, y Paulina Pineda, tecnóloga del Hospital Clínico de Magallanes, informaron a la ciudadanía sobre la implementación de un examen de biomarcadores sanguíneos que busca fortalecer la prevención y detección temprana de factores de riesgo asociados al cáncer gástrico.

Se trata de Gastropanel, una innovadora prueba sanguínea que permite identificar de manera precoz la infección por Helicobacter pylori, gastritis atrófica, acidez y otros factores relacionados con el desarrollo de esta enfermedad. El examen fue implementado recientemente por el Servicio de Salud Magallanes para personas que actualmente se encuentran en lista de espera para un procedimiento endoscópico digestivo alto.

La iniciativa tiene como objetivo optimizar el acceso oportuno a estos procedimientos mediante modelos de estratificación de riesgo clínico y el uso de biomarcadores no invasivos. De esta forma, es posible detectar tempranamente la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, un agente infeccioso estrechamente vinculado al riesgo de desarrollar cáncer gástrico.

Según se explicó, cada operativo convoca a cerca de 80 personas por jornada, alcanzando una participación promedio del 87% de los pacientes citados. Este proceso permite priorizar a quienes requieren con mayor urgencia una endoscopía digestiva alta, contribuyendo a mejorar la eficiencia del sistema de salud.

Durante la conversación también se recordó que el cáncer gástrico suele desarrollarse de manera silenciosa y tardía, generalmente tras años de infección por Helicobacter pylori u otros factores de riesgo. Entre ellos se encuentran el tabaquismo crónico, el consumo excesivo de alcohol, el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroidales (AINES), las dietas ricas en sal y pobres en frutas y verduras, así como la gastritis crónica y otros procesos inflamatorios persistentes.

Con la incorporación de esta herramienta diagnóstica, el Servicio de Salud Magallanes busca reforzar la detección temprana y el abordaje integral del cáncer gástrico, contribuyendo al bienestar y la salud de la población de la región.



biomarcadores

EXAMEN DE BIOMARCADORES SANGUÍNEOS FORTALECE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO PARA CÁNCER GÁSTRICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

NATALES MÁS CÁLIDA Y SEGURA: COMIENZA EL RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS PÚBLICAS DE TODA LA COMUNA

Leer Más

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

gorenatalesluminarias1
nuestrospodcast
PROYECTOS SECPLAN (4)

DIRECTOR DE SECPLAN: "SI NO SE FINANCIAN, HORAS DE TRABAJO SE TIRAN A LA BASURA"

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Mercado 2

SALMÓN MAGALLÁNICO PREMIUM SE SUMA A LA DIETA DE MÁS DE 11.800 ESCOLARES DE LA REGIÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
aysen-magallanes-cambio-de-hora-750x400

CAMBIO DE HORA: LAS RAZONES POR LAS QUE AYSÉN Y MAGALLANES NO RETRASARÁN LOS RELOJES EN ABRIL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Cámara de diputados y diputadas

NUEVO PERÍODO PARLAMENTARIO: MAGALLANES RENUEVA PARCIALMENTE SU REPRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS