INNOVADOR EXAMEN SANGUÍNEO PERMITE DETECTAR FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER GÁSTRICO EN PACIENTES DE MAGALLANES

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Mónica Biskupovic, enfermera asesora del Servicio de Salud Magallanes, y Paulina Pineda, tecnóloga del Hospital Clínico de Magallanes, informaron a la ciudadanía sobre la implementación de un examen de biomarcadores sanguíneos que busca fortalecer la prevención y detección temprana de factores de riesgo asociados al cáncer gástrico.

Se trata de Gastropanel, una innovadora prueba sanguínea que permite identificar de manera precoz la infección por Helicobacter pylori, gastritis atrófica, acidez y otros factores relacionados con el desarrollo de esta enfermedad. El examen fue implementado recientemente por el Servicio de Salud Magallanes para personas que actualmente se encuentran en lista de espera para un procedimiento endoscópico digestivo alto.

La iniciativa tiene como objetivo optimizar el acceso oportuno a estos procedimientos mediante modelos de estratificación de riesgo clínico y el uso de biomarcadores no invasivos. De esta forma, es posible detectar tempranamente la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, un agente infeccioso estrechamente vinculado al riesgo de desarrollar cáncer gástrico.

Según se explicó, cada operativo convoca a cerca de 80 personas por jornada, alcanzando una participación promedio del 87% de los pacientes citados. Este proceso permite priorizar a quienes requieren con mayor urgencia una endoscopía digestiva alta, contribuyendo a mejorar la eficiencia del sistema de salud.

Durante la conversación también se recordó que el cáncer gástrico suele desarrollarse de manera silenciosa y tardía, generalmente tras años de infección por Helicobacter pylori u otros factores de riesgo. Entre ellos se encuentran el tabaquismo crónico, el consumo excesivo de alcohol, el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroidales (AINES), las dietas ricas en sal y pobres en frutas y verduras, así como la gastritis crónica y otros procesos inflamatorios persistentes.

Con la incorporación de esta herramienta diagnóstica, el Servicio de Salud Magallanes busca reforzar la detección temprana y el abordaje integral del cáncer gástrico, contribuyendo al bienestar y la salud de la población de la región.





