PREOCUPACIÓN EN PESCADORES ARTESANALES POR COSTOS DE OPERACIÓN Y PLAN DE MANEJO DEL PARQUE KAWÉSQAR

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el presidente de uno de los sindicatos de pesca artesanal de Punta Arenas, Patricio Ampuero, abordó la situación actual del sector, marcada por el aumento de los costos de operación, la preocupación por el plan de manejo del Parque Nacional Kawésqar y el balance de los apoyos recibidos en los últimos años por parte de instituciones públicas.

Durante la conversación, Ampuero se refirió a los cambios que ha vivido la actividad desde el periodo posterior a la pandemia hasta la actualidad. Según explicó, los pescadores artesanales han enfrentado un fuerte incremento en los costos necesarios para realizar sus faenas. “se empezó a ver un incremento en los insumos para salir a trabajar, los insumos que se gasta hoy en día son un 50% mas que años anteriores”, señaló, agregando que uno de los factores que más incide es el alto costo del combustible. En ese contexto, comentó que son caros los insumos para las faenas, especialmente el valor del petróleo, lo que impacta directamente en la rentabilidad del trabajo en el mar.

En la instancia también abordó la inquietud existente en el sector respecto al plan de manejo del Parque Kawésqar. Ampuero indicó que existe preocupación en el mundo de la pesca artesanal por la forma en que se desarrolló este instrumento. Explicó que, a juicio del sector, el proceso debió contar con una mayor participación y pertinencia de las entidades vinculadas directamente a la actividad pesquera. En ese sentido, cuestionó que la elaboración haya estado liderada por la Corporación Nacional Forestal, señalando que esperaban un desarrollo del plan con mayor participación de instituciones especializadas en el ámbito marítimo y pesquero, como el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile y la Armada de Chile. Asimismo, expresó que dentro del sector esperan que, con la llegada de nuevas autoridades en el país, algunas situaciones dentro del plan puedan ser revisadas y que “lleguen autoridades que sepan del tema”.

Por otra parte, el dirigente valoró el trabajo que se ha desarrollado en los últimos años junto al Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala en la región. Destacó que a través de distintas líneas de financiamiento se han logrado apoyos concretos para pescadores y armadores, incluyendo recursos para insumos de faena y la actualización de embarcaciones, lo que ha contribuido a fortalecer la actividad en el territorio.

