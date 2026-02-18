Punta Arenas,
18 de febrero de 2026

PRESIDENTE DEL SINDICATO SUR AUSTRAL ABORDA IMPACTO DE EMBARCACIONES CADUCADAS EN MAGALLANES

Buenos Días Región

Pescadores

El programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones conversó con Jorge Gallardo, presidente del Sindicato Sur Austral de Magallanes, quien luego de que Sernapesca publicara una nómina de embarcaciones artesanales caducadas en la región advirtió que la medida afecta directamente a trabajadores del mar. 

Durante la conversación, sostuvo que el alto costo de reparación de las embarcaciones y las dificultades económicas del sector impiden a muchos armadores mantener sus naves operativas. 

Además, agregó que esta situación también impacta a buzos cuando sus  licencias caducan, y según Gallardo, algunos continúan trabajando en la informalidad.

Por último, hizo un llamado a los parlamentarios que representan a la región a que se preocupen de estos temas, advirtiendo que se trata de una situación que afecta directamente al sector pesquero artesanal. 


Pescadores

PRESIDENTE DEL SINDICATO SUR AUSTRAL ABORDA IMPACTO DE EMBARCACIONES CADUCADAS EN MAGALLANES

Noticias
Destacadas
