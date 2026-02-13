ESPACIO DE TANGO ABRIRÁ SUS PUERTAS EN PUNTA ARENAS DESDE MARZO

En el programa Buenos Días Región, Martín Andrade, de Espacio Tango, y la milonguera Analía López dieron a conocer el inicio de un nuevo espacio dedicado al tango en Punta Arenas, que comenzará a funcionar de manera regular desde el domingo 1 de marzo. La iniciativa está orientada a personas desde los 16 años en adelante, sin necesidad de experiencia previa ni pareja de baile.

Martín Andrade explicó que Espacio Tango busca enseñar desde cero y abrir las puertas a quienes quieran innovar y conocer el ambiente del tango. “No es solo para tangueros, es para cualquier persona que quiera aprender”, señaló, destacando que el proyecto comenzó a gestarse tras las actividades del Día del Tango realizadas el año pasado, donde surgió el interés por crear un espacio permanente.

Las clases se desarrollarán todos los domingos durante el año en un espacio céntrico, cercano a la plaza, y ya cuentan con inscripciones abiertas. Debido al interés que ha despertado la propuesta, no se descarta abrir nuevos grupos. Además, durante el año se contempla la participación de profesores invitados de distintas comunidades tangueras de Chile, fortaleciendo así el intercambio cultural.

Andrade subrayó que el tango social no está pensado como una exhibición, sino como un espacio de encuentro. “Es un baile social, de abrazo, donde uno puede bailar con distintas personas. No es necesario ir en pareja”, indicó, agregando que este tipo de actividades favorece la autoestima, la seguridad personal y la integración social.

Por su parte, Analía López compartió su experiencia ligada al tango desde los 14 años, destacando que ha sido parte de su vida durante décadas. Explicó que dentro del tango existen tres ritmos principales: tango, milonga y vals, y que el término “milonga” también se utiliza para describir el encuentro social donde se baila.

Ambos coincidieron en que no existe edad para comenzar y que el aprendizaje es constante. El objetivo es seguir ampliando la comunidad tanguera en Punta Arenas, generando un espacio de contención, integración y crecimiento cultural para la región.