11 de febrero de 2026

CON VIENTO DE MÁS DE 120 KM/H Y -30°C DE SENSACIÓN TÉRMICA: ASÍ SE VIVE UN VERANO EN LA ANTÁRTICA

La Base Naval Arturo Prat ubicada en la Antártica, vivió una jornada con extremas condiciones. ​

Base Naval Arturo Prat

​Durante la madrugada, la Armada de Chile publicó en sus redes sociales un impactante registro desde la Base Naval Arturo Prat, ubicada en la Antártica. En el video se aprecia la intensidad del viento, que según detalló la propia institución, superó los 120 kilómetros por hora. A esto se sumó una sensación térmica que descendió hasta los -30°C.

Se trata de condiciones climáticas extremas que reflejan la crudeza del verano antártico. De acuerdo con diversos meteorólogos, este escenario podría repetirse este miércoles 11 de febrero, manteniéndose las rachas de viento intensas y las bajas temperaturas en la zona.

CHILE INICIA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE ESTRATÉGICO EN BAHÍA FILDES PARA FORTALECER PRESENCIA EN LA ANTÁRTICA

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

FESTIVAL COSTUMBRISTA CHILOTE CONVOCÓ ALREDEDOR DE 10 MIL PERSONAS EN PUERTO NATALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CON VIENTO DE MÁS DE 120 KM/H Y -30°C DE SENSACIÓN TÉRMICA: ASÍ SE VIVE UN VERANO EN LA ANTÁRTICA

ESTUDIANTES EN PRÁCTICA EN INACH DAN VIDA AL VERANO ANTÁRTICO CHILENO

255 JÓVENES DE TODO CHILE INGRESAN A LA ESCUELA MILITAR

EL AMIGO DE LA FAMILIA

