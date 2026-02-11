CON VIENTO DE MÁS DE 120 KM/H Y -30°C DE SENSACIÓN TÉRMICA: ASÍ SE VIVE UN VERANO EN LA ANTÁRTICA

​Durante la madrugada, la Armada de Chile publicó en sus redes sociales un impactante registro desde la Base Naval Arturo Prat, ubicada en la Antártica. En el video se aprecia la intensidad del viento, que según detalló la propia institución, superó los 120 kilómetros por hora. A esto se sumó una sensación térmica que descendió hasta los -30°C.



Se trata de condiciones climáticas extremas que reflejan la crudeza del verano antártico. De acuerdo con diversos meteorólogos, este escenario podría repetirse este miércoles 11 de febrero, manteniéndose las rachas de viento intensas y las bajas temperaturas en la zona.