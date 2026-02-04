MÁS DE MIL NIÑOS PARTICIPAN EN LOS TALLERES Y ESCUELAS DE VERANO MUNICIPALES DE PUNTA ARENAS

Con una alta participación y diversas alternativas, la Unidad de Infancia, junto a la Unidad de Deportes y la Fundación de Deportes, se encuentran desarrollando los Talleres y Escuelas de Verano 2026, una iniciativa municipal que contempla 40 talleres recreativos, deportivos, artísticos y socioeducativos, con 1.100 cupos gratuitos para niños, niñas y adolescentes de la comuna.

El programa, que inició el 19 de enero, incluye actividades como Slime, Explora Ciencia, Baile TikTok, manga y escuelas deportivas de fútbol, básquetbol y voleibol, entre otras.

Durante una visita al Centro Cultural, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto positivo de estas actividades.





"Hay talleres culturales, recreativos y de manualidades. Estamos muy contentos porque vemos cómo los niños están concentrados, aprendiendo cosas nuevas, pero sobre todo pasándolo bien en su ciudad con una alternativa distinta a lo de todos los años", señaló la autoridad comunal.

El alcalde recalcó que, sumando las actividades infantiles y deportivas, 1.100 niños y niñas participan activamente durante todo el verano, utilizando diversos espacios públicos de la ciudad.

"Cuando presentamos estas actividades sentimos un poco de temor respecto a cómo iba a ser la recepción de nuestros vecinos. Pero fue todo un éxito y el próximo año ya tenemos pensado continuar en esta misma línea, con actividades permanentes durante un mes o un mes y medio, para que nuestros niños lo pasen bien en su ciudad", agregó Radonich, destacando que esta iniciativa permite descentralizar las actividades y extenderlas a distintos puntos de la comuna.

La experiencia también ha sido valorada por los propios participantes. Vicente Chandía, de 9 años, quien asiste al taller de Slime, comentó: "Me encantó este taller de slime, por favor que lo hagan el otro año. Aprendí que se necesita activador, pegamento y tiempo. Es súper divertido".

Por su parte, Katherine Álvarez, madre de uno de los niños participantes, destacó el valor formativo de los talleres. "Los encuentro súper buenos, sobre todo porque en verano no están en clases. Es una forma muy linda de motivar a los niños. Mi hijo participa en el taller de Slime y le encanta; además, es una actividad sensorial que le ayuda mucho", señaló.

Los talleres de infancia finalizan el 13 de febrero, mientras que las escuelas deportivas se extenderán hasta el 28 de febrero.

