Punta Arenas,
3 de febrero de 2026

CANTANTE MAGALLÁNICA CATALINA PLAZA Y SU BANDA ABRIRÁN CONCIERTO DE CHAYANNE EN EL ESTADIO NACIONAL

La agrupación “Catalina y las Bordonas de Oro”, liderada por la voz de origen magallánico, fue confirmada como telonera del concierto del artista puertorriqueño Chayanne en Santiago, el próximo 14 de febrero.

catalina plaza

La cantante Catalina Plaza, nacida en Punta Arenas, y su agrupación musical Catalina y las Bordonas de Oro fueron seleccionadas para abrir el concierto que ofrecerá el astro puertorriqueño Chayanne en el Estadio Nacional de Chile el próximo 14 de febrero, en el marco de la gira del artista por el país.

Este anuncio coloca a la voz magallánica y su banda en un escenario de gran visibilidad nacional, marcando un hito en la trayectoria de una propuesta que ha trabajado por reavivar el bolero y la música popular latinoamericana con una sensibilidad contemporánea. La presentación de apertura será en formato de trío, con dos guitarras y la voz de Catalina Plaza, lo que busca generar una atmósfera íntima y emotiva incluso en un recinto de gran tamaño como el Estadio Nacional.

Catalina y las Bordonas de Oro cuentan con una trayectoria ascendente desde sus inicios en 2022, comenzando con el ciclo de conciertos “Noches de Boleros” y evolucionando hacia la grabación de estudio con varios álbumes que han sido reconocidos por la crítica y el público, incluyendo Presagio (2024), galardonado con el Premio Pulsar 2025 al Mejor Disco de Música Romántica.

La oportunidad de abrir el concierto de Chayanne no solo representa un reconocimiento para la artista y su banda, sino también un momento de proyección para la música regional magallánica en escenarios masivos a nivel nacional.



nadadora aguas gelidas

NADADORA MAGALLÁNICA DESTACA EN EXIGENTE COMPETENCIA INTERNACIONAL DE AGUAS GÉLIDAS

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ROMPE CON EL PARTIDO REPUBLICANO Y DENUNCIA “TRAICIÓN” Y VIEJAS PRÁCTICAS POLÍTICAS CONTRA MAGALLANES

Leer Más

CONOCE TODO LO QUE PUEDES VIVIR EN HOTELES Y CASINOS DREAMS

MAGALLANES REGISTRÓ LA SEGUNDA MAYOR OCUPACIÓN HOTELERA DEL PAÍS EN DICIEMBRE DE 2025

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

20260202 Comunicado denuncia Milano Drop

SERNAC DERIVA ANTECEDENTES DE MILANO DROP A LA JUSTICIA POR EVENTUALES DELITOS DE ESTAFA Y FRAUDE

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

CAPITANIA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS-30-12-32-57

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO EN EL BORDE COSTERO

