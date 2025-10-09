Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de octubre de 2025

“NINA LA QUE BRILLA” Y SUS ÉXITOS LLEGAN A DREAMS PUNTA ARENAS ESTE VIERNES

​ La joven artista presentará un atractivo show desde pasadas las 23:00 horas del viernes en el Restobar Lucky 7 del casino local.

FOTO NINA LA QUE BRILLA

​Fue la revelación del 2024 en la “cumbia tropical” y su carrera vive un meteórico ascenso. Esa es la próspera actualidad de “Nina La Que Brilla”, cantante, bailarina y diseñadora de moda chilena.
Nina inició su trayectoria hace tres años. Siempre ha sido fanática del pop y de la cumbia, aunque nunca se atrevió a dar el salto, hasta 2021. “Toda la vida he cantado y siempre me ha gustado aprender cosas nuevas. Hago diseños, bailo, pero mi pasión es el canto”, señaló la artista.

Single

Tras colaboraciones con diferentes agrupaciones como “La Combo Tortuga”, lanzó su primer single hace cuatro años llamado “Falso Malo”, que fue un éxito. Los resultados de su producción la llevaron a lanzar su carrera, logrando el reconocimiento de sus pares, siendo galardonada con el Premio Musa a Artista Proyección 2024. “Me sentí honrada de ser premiada en un lugar como ese. Después de bajar del escenario, Américo me pidió una foto y me escribieron colegas para ofrecerme colaboraciones. Mi vida cambió y estoy orgullosa de la perseverancia que he tenido”, recalcó

Temas

A pesar de su corta trayectoria,el soundtrack de la compositora es contundente. Ya tiene varios singles estrenados y va por más. “Tengo nueve canciones. Pronto vendrán nuevos proyectos, llenos de cumbia y tropical. Algunas colaboraciones por ahí también se podrán ver. Estoy ilusionada a mil.
Respecto a lo que se podrá ver en tarima este viernes, “La Que Brilla” tuvo algunas palabras. “Será un viaje por estos 4 años de camino recorrido. Bien movidos, para prender a la gente, con temas como “Bandido”, “Falso Malo” y “Ay Amor”, entre otros”, expresó.

Invitación

La diseñadora llamó al público regional a asistir este viernes al casino, asegurando un espectáculo de calidad. “Es de primer nivel. Hace meses que lo venimos trabajando. La banda está sonando diez puntos, la iluminación y también mi voz, están en perfectas condiciones. Todo check para que nos encontremos esta semana”, cerró.

El show de "Nina La Que Brilla" arrancará no antes de las 23:00 hrs, en el restobar Lucky Seven de Dreams. El acceso es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.


foto yellow 2025

YELLOW: EL TRIBUTO INSIGNIA DE COLDPLAY EN CHILE LLEGA A DREAMS ESTE SÁBADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

Leer Más

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

PLAZA CIVICA (7)
nuestrospodcast
dicrepdestruccion

“TÍA RICA” REALIZA DESTRUCCIÓN DE CASI MIL LITROS DE ALCOHOLES DECOMISADOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
FOTO NINA LA QUE BRILLA

“NINA LA QUE BRILLA” Y SUS ÉXITOS LLEGAN A DREAMS PUNTA ARENAS ESTE VIERNES

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-10-08 at 5

"CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS": UN VIAJE SONORO POR LOS MITOS Y LEYENDAS DE LATINOAMÉRICA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
ssrmagallanes

SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE MAGALLANES CIERRAN CICLO DE TRABAJO 2025 CON MIRAS AL PLAN FORMATIVO 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales