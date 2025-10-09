“NINA LA QUE BRILLA” Y SUS ÉXITOS LLEGAN A DREAMS PUNTA ARENAS ESTE VIERNES

​Fue la revelación del 2024 en la “cumbia tropical” y su carrera vive un meteórico ascenso. Esa es la próspera actualidad de “Nina La Que Brilla”, cantante, bailarina y diseñadora de moda chilena.

Nina inició su trayectoria hace tres años. Siempre ha sido fanática del pop y de la cumbia, aunque nunca se atrevió a dar el salto, hasta 2021. “Toda la vida he cantado y siempre me ha gustado aprender cosas nuevas. Hago diseños, bailo, pero mi pasión es el canto”, señaló la artista.



Single



Tras colaboraciones con diferentes agrupaciones como “La Combo Tortuga”, lanzó su primer single hace cuatro años llamado “Falso Malo”, que fue un éxito. Los resultados de su producción la llevaron a lanzar su carrera, logrando el reconocimiento de sus pares, siendo galardonada con el Premio Musa a Artista Proyección 2024. “Me sentí honrada de ser premiada en un lugar como ese. Después de bajar del escenario, Américo me pidió una foto y me escribieron colegas para ofrecerme colaboraciones. Mi vida cambió y estoy orgullosa de la perseverancia que he tenido”, recalcó



Temas



A pesar de su corta trayectoria,el soundtrack de la compositora es contundente. Ya tiene varios singles estrenados y va por más. “Tengo nueve canciones. Pronto vendrán nuevos proyectos, llenos de cumbia y tropical. Algunas colaboraciones por ahí también se podrán ver. Estoy ilusionada a mil.

Respecto a lo que se podrá ver en tarima este viernes, “La Que Brilla” tuvo algunas palabras. “Será un viaje por estos 4 años de camino recorrido. Bien movidos, para prender a la gente, con temas como “Bandido”, “Falso Malo” y “Ay Amor”, entre otros”, expresó.



Invitación



La diseñadora llamó al público regional a asistir este viernes al casino, asegurando un espectáculo de calidad. “Es de primer nivel. Hace meses que lo venimos trabajando. La banda está sonando diez puntos, la iluminación y también mi voz, están en perfectas condiciones. Todo check para que nos encontremos esta semana”, cerró.



El show de "Nina La Que Brilla" arrancará no antes de las 23:00 hrs, en el restobar Lucky Seven de Dreams. El acceso es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.





