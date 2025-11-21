LOS VIKING 5 PROMETEN FIESTA POR PARTIDA DOBLE EN DREAMS PUNTA ARENAS

​Muchas generaciones saben que el grupo musical Los Viking 5 es de Coquimbo y que sus orígenes están íntimamente ligados a la playa La Herradura. Es más, de seguro no existe ningún adulto que hoy tenga sobre los 30 años de edad que no haya bailado alguna vez su ritmo en un cumpleaños, matrimonio o celebración familiar. Lo que si poco se conoce es la historia de su formación. De cómo un grupo de amigos, amantes de la música, logró fusionar sus talentos para transformarse en todo un ícono de la cumbia chilena con canciones que, como dice Ángel, de la dinastía Nuñez, uno de sus actuales integrantes, están en el ADN de la gente. “Sin temor a equivocarme creo que los clásicos de Los Viking 5 son parte de la banda sonora del pueblo chileno. Siempre una canción nuestra te va hacer viajar a un momento importante de tu vida”, confiesa con especial convicción.



Origen



Corría 1969 cuando el padre de nuestro entrevistado, el recordado Juan “Chagüa” Núñez, instaló una mueblería en el patio de su casa, lugar al que acudían a diario cuatro amigos amantes de la música, incluido su hermano Juan. A poco andar transformaron el lugar en un verdadero escenario, testigo fiel de la fundación del grupo musical. “Ponerle nombre a la banda fue muy fácil. Recuerdo que había una lancha varada en La Herradura con el nombre de Viking, y como eran 5 integrantes, quedó como Viking 5”, recordó Ángel, actual animador y coro del grupo.



Reencuentro



Los Viking 5 regresan para una cita imperdible si se trata de bailar al ritmo de clásicos como “Se Va La Vida”, “Ese Barco Entrando En La Bahía” , “Que Buena está Tu Hermana”, “Para Qué llorar , Para Qué Sufrir”, “Boquita de Caramelo”, más conocida como “Tus Besos Son” , “La Gallina No” y por supuesto su tema ícono “De Coquimbo Soy”, entre tantos otros, incluido su nuevo hit titulado “Curao No Vale”, repertorio que de seguro hará de la noche del viernes toda una fiesta.



Show



La presentación de Los Viking 5 en el escenario ubicado al interior de la sala de juegos del casino puntarenense contará con la presencia del equipo completo integrado por su más antiguo integrante, Eduardo Macuada, guitarrista con 45 años en el grupo; Edson Núñez, contrabajo y director musical y su hermano Ángel, animador y coros, ambos hijos del “Chagüa” con 35 años y 21 años de permanencia respectivamente. Franco Cortés, tecladista y arreglador hace 3 décadas; Pedro Barraza, vocalista desde el año 2003; Élder Núñez, Nieto del Chagüa, quien lleva 15 años en percusión y voz de los temas que no son cumbias , Francisco Contreras en la Huira y Juan Donaire en timbaletas y batería con 12 años de historia en el grupo musical.



“Serán dos shows donde reviviremos esos momentos lindos de la vida, esos de fiesta que no se olvidan. Nosotros hacemos un espectáculo muy entretenido que no sólo incluye canciones. Nos divertimos junto a la gente, jugamos con el público, hacemos regalos, siempre con el afán de motivar a pasarlo bien con a la escuela musical de la cumbia y la guitarra en Chile”, concluyó diciendo Ángel Núñez.



En ambas jornadas el espectáculo arrancará pasadas las 23:00 horas y el acceso es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.









