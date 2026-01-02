FERIADO DE AÑO NUEVO CONCLUYÓ CON BALANCE POSITIVO Y SIN ACCIDENTES GRAVES

Un balance mayoritariamente positivo realizaron el alcalde de la comuna, junto a los encargados de Salud y Seguridad Pública municipal, tras el reciente feriado de Año Nuevo en Punta Arenas, momento en que destacaron la ausencia de accidentes graves, el buen comportamiento de la comunidad y una menor demanda en los servicios de salud respecto de años anteriores.

​



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el comportamiento de los vecinos. "No tuvimos ningún accidente grave durante las últimas horas. Sí tuvimos un problema con las bengalas, que fueron muchas, y es importante entender que su uso es muy peligroso, tanto para quienes las manipulan como para la comunidad en general. Aun así, salvo un accidente menor durante la madrugada, hubo un muy buen comportamiento de nuestros vecinos", señaló, agradeciendo además el autocuidado demostrado por la población.

​



Por su parte, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, indicó que "un accidente de tránsito se generó el día 1, cerca de las 9 de la mañana en avenida Frei con Pedro de Valdivia, donde un vehículo había impactado un poste de alumbrado público y el conductor se habría dado a la fuga. Pero un accidente menor en el fondo que afortunadamente no tiene víctimas que lamentar". Agregando que "los inconvenientes que tuvimos principalmente fueron con el tema de la pirotecnia que efectivamente generó que cerca de 7 mil vecinos se vieran afectados. Situación que Edelmag dentro de una hora logró recuperar el servicio. El tema de las fiestas, había cuatro fiestas que estaban autorizadas hasta alrededor de las 9 de la mañana, las que no generaron ningún inconveniente", informó Sanhueza Schwarzenberg.

​



Junto con lo anterior, desde la Dirección de Seguridad Pública se informó que, durante los últimos tres días, se registraron nueve llamados por ruidos molestos, los cuales fueron atendidos oportunamente por los dispositivos municipales.

​



En cuanto a la labor preventiva, se desplegaron patrullajes conjuntos con Carabineros y seis camionetas de Seguridad Municipal operativas durante la madrugada, lo que permitió reforzar la seguridad tanto en el centro como en los barrios de la ciudad.

​



Desde el ámbito de la salud, el jefe del área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, destacó que la afluencia de personas a los servicios de urgencia fue menor a la esperada. "Entre los tres SAPU no se superaron las 25 atenciones, lo que es muy inferior a otros años. Esto demuestra un comportamiento responsable de la comunidad y una mayor conciencia a la hora de celebrar", explicó, agregando que el SAR concentró cerca del 60% de las consultas de la red de urgencia de atención primaria.

​

