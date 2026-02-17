Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

17 de febrero de 2026

SI EL CLIMA LO PERMITE: MAGALLANES SERÁ TESTIGO PRIVILEGIADO DEL ECLIPSE SOLAR ANULAR

El fenómeno conocido como “anillo de fuego” tendrá visibilidad en la región de Magallanes, de manera parcial en las capitales provinciales y con mayor cobertura en el  territorio antártico chileno.

Eclipse Solar Anular

Este martes 17 de febrero en la Región de Magallanes y Antártica Chilena se producirá un eclipse solar anular conocido popularmente como “anillo de fuego”. En este evento se podrá observar en pocas regiones del planeta donde la trayectoria principal atravesará zonas remotas del hemisferio sur.

La franja tendrá un ancho estimado de 616 kilómetros, donde este evento recorrerá principalmente regiones de la Antártida y el océano Antártico.

Al no centrarse en grandes centros urbanos, este fenómeno será visible en su fase anular completa solo en puntos específicos del territorio antártico, en donde se verá. En el territorio chileno será:

  • Punta Arenas: desde las 7:07 horas hasta las 7:28 horas con una cobertura con del disco solar cubiertos por la Luna de un 1,82 %.
  • Puerto Williams: desde las 7:04 hasta las 7:31 con un 3,34 %.
  • Isla Rey Jorge, en las Shetland del Sur: el Sol alcanzará un 83 % de cobertura alrededor de las 10:12 en horario local.

Cabe destacar que para cualquier evento solar se requiere el uso de protección para la vista, por lo que se recomienda que, en caso de ver el eclipse, sea con lentes ISO 12312-2.

https://www.instagram.com/p/DU0d7TNldY5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
tabsa

TABSA PREMIA A LA BENEFICIARIA NÚMERO 50 MIL DE LA TARJETA PUNTA ARENAS CON UN VIAJE FAMILIAR A LAS PINGÜINERAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EXPORTACIONES DE MAGALLANES CRECEN 24,6% EN DICIEMBRE Y CIERRAN 2025 CON ALZA ACUMULADA DE 30,2%

Leer Más

​Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.

​Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.

enap refineria gregorio
nuestrospodcast
evidencia robo FLAGRANTE

MENOR DE 17 AÑOS ES DETENIDO POR ROBO DESDE VEHÍCULO EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Eclipse Solar Anular

SI EL CLIMA LO PERMITE: MAGALLANES SERÁ TESTIGO PRIVILEGIADO DEL ECLIPSE SOLAR ANULAR

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A HOMBRE POR PRESUNTA VIOLACIÓN EN RÍO SECO: PASA A CONTROL ESTE LUNES EN PUNTA ARENAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
María Valentina Arriagada, Escritora natalina

ESCRITORA NATALINA MARÍA VALENTINA ARRIAGADA DESTACA EXITOSA RECEPCIÓN DE SU LIBRO SOBRE SARA BRAUN EN MAGALLANES