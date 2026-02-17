SI EL CLIMA LO PERMITE: MAGALLANES SERÁ TESTIGO PRIVILEGIADO DEL ECLIPSE SOLAR ANULAR

Este martes 17 de febrero en la Región de Magallanes y Antártica Chilena se producirá un eclipse solar anular conocido popularmente como “anillo de fuego”. En este evento se podrá observar en pocas regiones del planeta donde la trayectoria principal atravesará zonas remotas del hemisferio sur.

La franja tendrá un ancho estimado de 616 kilómetros, donde este evento recorrerá principalmente regiones de la Antártida y el océano Antártico.

Al no centrarse en grandes centros urbanos, este fenómeno será visible en su fase anular completa solo en puntos específicos del territorio antártico, en donde se verá. En el territorio chileno será:

Punta Arenas: desde las 7:07 horas hasta las 7:28 horas con una cobertura con del disco solar cubiertos por la Luna de un 1,82 %.



Puerto Williams: desde las 7:04 hasta las 7:31 con un 3,34 %.

Isla Rey Jorge, en las Shetland del Sur: el Sol alcanzará un 83 % de cobertura alrededor de las 10:12 en horario local.



Cabe destacar que para cualquier evento solar se requiere el uso de protección para la vista, por lo que se recomienda que, en caso de ver el eclipse, sea con lentes ISO 12312-2.