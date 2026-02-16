DE MAGALLANES AL MUNDO: OBRAS DE 18 CREADORES LOCALES CRUZAN LAS FRONTERAS GRACIAS A LA FERIA ARTESANÍAS AUSTRALES

La llegada de turistas al terminal portuario Arturo Prat cuenta nuevamente con un recibimiento que pone en valor la identidad de Magallanes. Durante esta temporada de cruceros 2025-2026, se está desarrollando la Feria Artesanías Australes. El objetivo de esta iniciativa es brindar un espacio abierto para que las y los visitantes internacionales puedan conocer, admirar y adquirir obras artesanales tradicionales y contemporáneas.

El proyecto es un esfuerzo colaborativo impulsado desde el año 2023 por la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través de su área de Fomento, junto a la Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL), administradora estatal del recinto. Mediante esta vitrina, se busca dinamizar la experiencia de las y los pasajeros en su primer contacto con el terminal, previo a su ingreso a la ciudad de Punta Arenas. La muestra incluye diferentes materialidades y oficios, como la orfebrería, textilería, cerámica y cestería de los pueblos Yagán y Kawésqar.

El Seremi de las Culturas, Luis Navarro, destacó el valor de esta coordinación, señalando que "es una alianza estratégica para los artesanos que tienen el reconocimiento, a través de ChileArtesanía, que es un beneficio o una certificación que entrega nuestro Ministerio para quienes han dedicado su vida y tienen un trabajo en relación a las artesanías", precisó durante la presentación oficial de Artesanías Australes y en la que también participaron el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, el Gerente General de EPAUSTRAL, Miguel Palma, y la Gerenta de Administración y Finanzas EPAUSTRAL, Evelyn Fleming.

Para esta temporada, el espacio de exhibición cuenta con la participación de 18 exponentes locales, divididos en 16 artesanos titulares y 2 en calidad de suplentes. Todos los creadores seleccionados para esta instancia forman parte del Registro Nacional de Artesanía ChileArtesanía. De esta forma, el evento no sólo difunde el patrimonio, sino que genera un canal concreto de comercialización y puesta en valor para las y los cultores de la región.

El talento que da vida a este espacio está conformado por Dana Canales, Celina Llan Llan, Hortencia Fuentes, Katia Vergara, Gabriel Mata, Raika Bradasic, Susan Vargas, Georgina Villarroel, Susana Núñez, Daniela Gallardo, Gehomara Gumas, Iris Fernández, Lidia Díaz, Marcela Alcaino, Eliana Ibacache, Ximena Jiménez, María Elena Palacios y Jacqueline Parada.

Una de las expositoras, la artesana del pueblo Yagán, Daniela Gallardo, relevó la importancia de la feria para la difusión cultural al exterior. "Agradecida por la vitrina, porque para mí esto, como artesana yagán, es una vitrina para sacar mis productos, al igual que las piezas de cestería yagán, y que se vayan al mundo, y que las personas sepan de que todavía estamos acá, como pueblo vivo. Así que Feliz. Me ha ido muy bien, gracias a Dios", recalcó.

La Feria Artesanías Australes 2026, que inició el 10 de diciembre pasado, se extenderá hasta el 17 de marzo de 2026, completando 24 jornadas. Durante este período se estima que artesanos y artesanos conectarán con miles de pasajeros.

Sobre el impacto de esta dinámica, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, afirmó que "agradecemos enormemente a la EPA por otorgarlo y darle espacio a nuestros artesanos y artesanas que ofrecen unos productos realmente maravillosos, hechos a mano y que los turistas tienen de fácil acceso y muy cerca de su lugar donde pernoctan. Esto permite un flujo de turistas y ventas también mucho más altos de lo habitual a nuestros artesanos. Esperemos que estas ferias continúen también en los años que vienen, porque realmente es una relación virtuosa donde todos salimos ganando".

Un hito portuario y cultural

Esta tercera edición coincide además con un punto de inflexión clave para el desarrollo portuario y turístico de la región. Con la reciente culminación de la Etapa II de Ampliación del Muelle Arturo Prat, las naves de hasta 300 metros de eslora ahora pueden desembarcar a sus pasajeros directamente en el muelle. Esto elimina la necesidad de usar botes auxiliares, garantizando un descenso expedito, seguro y sin depender de los factores climáticos.

Actualmente, este flujo eficiente se refleja en jornadas como la de este lunes, con alto movimiento de visitantes. Así, se concretó la presencia simultánea de los cruceros Oosterdam (285 metros eslora) y Viking Jupiter (de 228 metros de eslora). Esta modernización permite que EPAUSTRAL fortalezca su rol como puerto público, aprovechando sus instalaciones como una vitrina natural y conectando de manera directa las operaciones portuarias diarias con la riqueza del patrimonio y la cultura austral que ofrecen las y los artesanos de Magallanes.

Al respecto, Miguel Palma, Gerente General de EPAUSTRAL, explicó el rol de la empresa pública en esta articulación. "Entendemos que el proceso de la actividad turística requiere potenciar otros aspectos. Nosotros administramos la infraestructura, pero este espacio (la Sala de Pasajeros) permite un intercambio cultural mucho mayor. Por eso la selección y la importancia de la alianza estratégica con Cultura para poder poner nuestro patrimonio y las actividades de los artesanos en valor. Estamos tratando de generar un ciclo o un circuito que sea virtuoso donde este espacio de recepción y trámite de los pasajeros sea algo más que eso". Por su parte, la Gerenta de Administración y Finanzas, Evelyn Fleming, resaltó que gracias a este acuerdo “el turista no solo puede apreciar el patrimonio natural sino también este trabajo que desarrollan nuestros artesanos de la región”.









