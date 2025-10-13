Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

ARTESANA DE MAGALLANES PARTICIPA EN V ENCUENTRO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y COMUNIDADES PORTAL

​Este encuentro —en su quinta versión— es el único evento nacional abierto y gratuito que celebra las áreas protegidas de Chile, destacando sus aportes ambientales, sociales y económicos, y visibilizando los desafíos que enfrenta el 37% del territorio que actualmente está bajo protección.

Hortencia Fuentes

​Enmarcado en el histórico momento que viven las áreas protegidas de nuestro país, el próximo 14 de octubre se realizará el V Encuentro Nacional de Áreas Protegidas y Comunidades Portal, que tendrá lugar en el Centro Cultural La Moneda (CCLM), Santiago.

 
Un evento que “pone el foco en las áreas protegidas y sus comunidades, destacando su vital importancia en la conservación de la biodiversidad del país y en el bienestar humano de las comunidades que las rodean, pero también de sus visitantes y sociedad en general” señalan desde la organización.

 
Dentro del programa, se contempla un conversatorio denominado “Biodiversidad en las artesanías, experiencias desde la Patagonia chilena y zona central”, organizado por la Estrategia de Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia Chilena y la Fundación Artesanías Chile, cuyo propósito es poner en valor el rol de las artesanas y artesanos para la puesta en valor de las áreas protegidas y la biodiversidad como fuente de inspiración.

 
Desde Magallanes, estará Hortencia Fuentes Bastías, artesana del Centro Artesanal Municipal de Punta Arenas. Artista Visual, artesana y manualista autodidacta, que ha dado vida a Hartty Patagonia. Ella destaca por desarrollar un trabajo personalizado, con visión contemporánea en una fusión de arte-artesanía para decoración e indumentaria y joyería étnica. Con materias primas nobles, sustentables y/o reciclables que rescatan técnicas tradicionales con un alto sentido de identidad local y en estrecha vinculación con el territorio y la biodiversidad.

 
“La inspiración que nace a la luz del fogón de nuestra vida y se convierte en piezas que salen a volar solas”, explica Hortencia.

 
Además, en representación de la Estrategia de Comunidades Portal participará el alcalde Fernando Grandón de la comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos. quién presentará en la jornada de la mañana de la cineteca la ponencia "Rol de municipios y gobiernos regionales en la conservación de las áreas protegidas y el desarrollo de sus comunidades: experiencia desde la Patagonia chilena."

 
Sobre el V Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal

 
El Encuentro contará con una nutrida representación de autoridades gubernamentales: ministros, subsecretarios, directores de servicios y senadores, junto con instituciones de la sociedad civil, ONG, academia y comunidades locales. De manera especial, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, intervendrá virtualmente durante la inauguración del evento, lo que realza la proyección internacional del Encuentro.

 
Francisco Solis Germani, director del Proyecto Patagonia Chilena de la ONG The Pew Charitable Trusts, indicó que “el traspaso de las áreas al SBAP abre una nueva oportunidad para fortalecer su gestión, financiamiento e integridad. Confiamos en que este proceso también contribuirá al desarrollo sostenible de las comunidades que dependen de la salud de estos valiosos ecosistemas”.

 
Desde el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, su director César Guala, en tanto, destacó que estas instancias son fundamentales para contribuir a los compromisos internacionales asumidos por Chile en esa materia, a saber, proteger efectivamente el 30% de las áreas terrestres y aguas continentales, costeras y marinas al 2030; y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

 
El Encuentro es liderado por organismos de Gobierno como el Ministerio de Medio Ambiente, el nuevo Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio Nacional de Pesca, junto a The Pew Charitable Trusts, el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, la Fundación Áreas Protegidas, la Estrategia de Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia Chilena y el CCLM.

 
Este año, en particular, se destacará el rol asumido por CONAF durante los 55 años que lleva gestionando monumentos naturales, parques y reservas nacionales, y que está ad portas de traspasar íntegramente al nuevo Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), en febrero de 2026.

 
La inscripción es gratuita y puede realizarse directamente en el sitio oficial del Encuentro 2025 encuentroareasprotegidas.com, además contará con transmisión online a través de la página web de CNN Chile.


SECTOR SALUD DE MAGALLANES REFUERZA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON LANZAMIENTO DE CÁPSULAS AUDIOVISUALES

TALENTO Y EMOCIÓN MARCARON EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR OBTENIENDO EL PRIMER LUGAR PATRICIA MUÑOZ

Leer Más

Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría.


DESDE TOCOPILLA HASTA PUERTO WILLIAMS: CONOCE A LA NUEVA PAREJA DE DETECTIVES QUE SE INTEGRA A LA AVANZADA FRONTERIZA DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN EL FIN DEL MUNDO

Hortencia Fuentes

ARTESANA DE MAGALLANES PARTICIPA EN V ENCUENTRO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y COMUNIDADES PORTAL

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MANUEL BULNES DEL CURSO 7°BASICO REALIZARON FERIA MEDIEVAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

saludmentalnatales

PUERTO NATALES CONMEMORA EL DÍA DE LA SALUD MENTAL CON JORNADA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS

