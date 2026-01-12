MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ PRIMERA VERSIÓN 2026 DE "LA COSTANERA ES TUYA"

Con una alta participación ciudadana y una amplia oferta de actividades deportivas y recreativas, la Municipalidad de Punta Arenas realizó este domingo la primera versión del año 2026 de "La Costanera es Tuya", iniciativa que busca recuperar los espacios públicos para el encuentro familiar y la vida activa.





La jornada se desarrolló entre las 11:00 y las 13:00 horas, con el cierre total de la Avenida Costanera, en el tramo comprendido entre Pedro Montt y Sarmiento, permitiendo el libre desplazamiento de vecinos en bicicleta, patines, caminatas y trote, en un entorno seguro y ordenado.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el inicio del calendario anual de esta actividad, destacando la positiva respuesta de la comunidad. "Es la primera actividad del 2026 y estamos muy contentos de ver a las familias apropiándose de espacios públicos limpios y bien cuidados, haciendo deporte y compartiendo. Esto es justamente lo que buscamos: que la ciudad se viva de manera positiva", señaló el edil. Asimismo, la autoridad local adelantó que durante el verano se multiplicarán las actividades deportivas en multicanchas y distintos barrios, con el objetivo de acercarlas a los niños y jóvenes desde sus propios sectores.





Desde la Unidad de Deportes del municipio, su encargado Felipe Yutronic, explicó que esta iniciativa se extiende por cerca de ocho meses al año, considerando una pausa durante el invierno por razones climáticas. "Partimos con muy buen clima y una gran convocatoria. Hubo familias completas, ciclistas, niños en patines y la participación activa de clubes deportivos. Todo se realizó con cierre seguro, apoyado por funcionarios municipales que garantizaron el orden y la seguridad", indicó el profesional, confirmando que la próxima jornada se realizará en febrero.





Durante la actividad, diversos clubes y agrupaciones deportivas fueron parte de la programación, con presentaciones frente al sector de las letras de la costanera. Entre ellas destacaron las exhibiciones de patinaje a cargo de Suyai Patinaje, entrenamiento funcional con el equipo Sayes & Runil, y una sesión de baile entretenido liderada por la Universidad Santo Tomás. Paralelamente, otros clubes realizaron entrenamientos abiertos de disciplinas como básquetbol, judo, karate y kickboxing a lo largo del circuito.





Uno de los clubes participantes fue Zen Ryoku Punta Arenas, cuyos integrantes realizaron una demostración de judo. Su técnico, Hugo Muñoz, destacó la importancia de estas instancias. "Siempre apoyamos el deporte, independiente del clima. Vinimos con 10 alumnos a mostrar lo que hacemos y hemos tenido mucho interés de la gente. Estas actividades acercan el deporte a la comunidad", comentó.





Desde el municipio reiteraron la invitación a sumarse a las próximas versiones de "La Costanera es Tuya", iniciativa que continuará desarrollándose durante el verano y hasta abril, consolidándose como un espacio de encuentro, recreación y promoción de hábitos de vida saludable para vecinos de todas las edades.

