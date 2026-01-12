Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

12 de enero de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ PRIMERA VERSIÓN 2026 DE "LA COSTANERA ES TUYA"

​Familias, deportistas y niños participaron de actividades deportivas y recreativas al aire libre.

LA COSTANERA ES TUYA 2026 (1)

Con una alta participación ciudadana y una amplia oferta de actividades deportivas y recreativas, la Municipalidad de Punta Arenas realizó este domingo la primera versión del año 2026 de "La Costanera es Tuya", iniciativa que busca recuperar los espacios públicos para el encuentro familiar y la vida activa.


La jornada se desarrolló entre las 11:00 y las 13:00 horas, con el cierre total de la Avenida Costanera, en el tramo comprendido entre Pedro Montt y Sarmiento, permitiendo el libre desplazamiento de vecinos en bicicleta, patines, caminatas y trote, en un entorno seguro y ordenado.


El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el inicio del calendario anual de esta actividad, destacando la positiva respuesta de la comunidad. "Es la primera actividad del 2026 y estamos muy contentos de ver a las familias apropiándose de espacios públicos limpios y bien cuidados, haciendo deporte y compartiendo. Esto es justamente lo que buscamos: que la ciudad se viva de manera positiva", señaló el edil. Asimismo, la autoridad local adelantó que durante el verano se multiplicarán las actividades deportivas en multicanchas y distintos barrios, con el objetivo de acercarlas a los niños y jóvenes desde sus propios sectores.


Desde la Unidad de Deportes del municipio, su encargado Felipe Yutronic, explicó que esta iniciativa se extiende por cerca de ocho meses al año, considerando una pausa durante el invierno por razones climáticas. "Partimos con muy buen clima y una gran convocatoria. Hubo familias completas, ciclistas, niños en patines y la participación activa de clubes deportivos. Todo se realizó con cierre seguro, apoyado por funcionarios municipales que garantizaron el orden y la seguridad", indicó el profesional, confirmando que la próxima jornada se realizará en febrero.


Durante la actividad, diversos clubes y agrupaciones deportivas fueron parte de la programación, con presentaciones frente al sector de las letras de la costanera. Entre ellas destacaron las exhibiciones de patinaje a cargo de Suyai Patinaje, entrenamiento funcional con el equipo Sayes & Runil, y una sesión de baile entretenido liderada por la Universidad Santo Tomás. Paralelamente, otros clubes realizaron entrenamientos abiertos de disciplinas como básquetbol, judo, karate y kickboxing a lo largo del circuito.


Uno de los clubes participantes fue Zen Ryoku Punta Arenas, cuyos integrantes realizaron una demostración de judo. Su técnico, Hugo Muñoz, destacó la importancia de estas instancias. "Siempre apoyamos el deporte, independiente del clima. Vinimos con 10 alumnos a mostrar lo que hacemos y hemos tenido mucho interés de la gente. Estas actividades acercan el deporte a la comunidad", comentó.


Desde el municipio reiteraron la invitación a sumarse a las próximas versiones de "La Costanera es Tuya", iniciativa que continuará desarrollándose durante el verano y hasta abril, consolidándose como un espacio de encuentro, recreación y promoción de hábitos de vida saludable para vecinos de todas las edades.


operacionminero

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE INTEGRANTE DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL QUE INTERNABA DROGA DESDE PERÚ A PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

Leer Más

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

CORRAL MUNICIPAL (2)
nuestrospodcast
LA COSTANERA ES TUYA 2026 (1)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ PRIMERA VERSIÓN 2026 DE "LA COSTANERA ES TUYA"

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
LA COSTANERA ES TUYA 2026 (1)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ PRIMERA VERSIÓN 2026 DE "LA COSTANERA ES TUYA"

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Sesión MERH Magallanes MOP

MOP CUMPLE EL COMPROMISO DE CONFORMAR 20 MESAS ESTRATÉGICAS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
painefrancisconegroni

“EL RIESGO ES EXTREMO”: SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INCENDIOS FORESTALES QUE PODRÍAN OCURRIR EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

balletmunicipal