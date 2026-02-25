CHINA SE CONSOLIDA COMO PRINCIPAL ORIGEN DE LOS AUTOS QUE SE VENDEN EN CHILE

El mercado automotriz chileno cerró 2025 con un cambio estructural en su composición. Según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), el 41% de los vehículos vendidos en el país fueron fabricados en China, independiente de la marca que los comercializa. La cifra duplica el 20% registrado en 2019 y confirma el posicionamiento del país asiático como principal origen de los autos que circulan en Chile.

En materia de importaciones, los vehículos provenientes de China representaron un 32,4% del total en 2025, superando a Japón (26,3%) y Corea del Sur (14%). En volumen de ventas por marca, las firmas de origen chino superaron las 100 mil unidades comercializadas durante el año pasado, por sobre las japonesas, que alcanzaron cerca de 81 mil y las coreanas, con unas 43 mil.

En el ranking de las marcas más vendidas, Toyota mantiene el liderazgo, seguida por Hyundai y Kia. Más atrás aparecen Chevrolet y Ford, mientras que la primera marca china en el top 10 es GWM, acompañada por Changan. El escenario refleja cómo el origen de fabricación comienza a pesar tanto como la marca en la configuración del parque automotor nacional.

