Punta Arenas,
25 de febrero de 2026

CHINA SE CONSOLIDA COMO PRINCIPAL ORIGEN DE LOS AUTOS QUE SE VENDEN EN CHILE

El 41% de los vehículos comercializados en 2025 fueron fabricados en el gigante asiático, según cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, marcando un cambio en la composición del mercado nacional.

Autos Chinos

El mercado automotriz chileno cerró 2025 con un cambio estructural en su composición. Según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), el 41% de los vehículos vendidos en el país fueron fabricados en China, independiente de la marca que los comercializa. La cifra duplica el 20% registrado en 2019 y confirma el posicionamiento del país asiático como principal origen de los autos que circulan en Chile.

En materia de importaciones, los vehículos provenientes de China representaron un 32,4% del total en 2025, superando a Japón (26,3%) y Corea del Sur (14%). En volumen de ventas por marca, las firmas de origen chino superaron las 100 mil unidades comercializadas durante el año pasado, por sobre las japonesas, que alcanzaron cerca de 81 mil y las coreanas, con unas 43 mil.

 En el ranking de las marcas más vendidas, Toyota mantiene el liderazgo, seguida por Hyundai y Kia. Más atrás aparecen Chevrolet y Ford, mientras que la primera marca china en el top 10 es GWM, acompañada por Changan. El escenario refleja cómo el origen de fabricación comienza a pesar tanto como la marca en la configuración del parque automotor nacional.


la moneda

CHILE INGRESA AL TOP 10 DEL RANKING DE GOBIERNO DIGITAL DE LA OCDE Y LIDERA EN AMÉRICA LATINA

CARNAVAL “RUTA DE LOS MARES”: MÚSICA, CIRCO Y COLOR EN LOS BARRIOS EL PINGÜINO Y LOTEO DEL MAR

Leer Más

​La iniciativa gratuita, parte del ciclo “Vientos de Verano”, invita a las familias a un recorrido artístico de cinco estaciones que culminará con un gran espectáculo de cierre.

​La iniciativa gratuita, parte del ciclo “Vientos de Verano”, invita a las familias a un recorrido artístico de cinco estaciones que culminará con un gran espectáculo de cierre.

SERNAC FIJA CRITERIOS EN DICTAMEN INTERPRETATIVO: BANCOS NO PUEDEN DESCARTAR FRAUDES DE CLIENTES SIN RESOLUCIÓN JUDICIAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CORE APRUEBA MÁS DE $1.800 MILLONES PARA PROYECTO DEPORTIVO EN PUNTA ARENAS Y COMPRA DE TERRENOS EN PUERTO NATALES

DOCTOR PATRICIO VILLAROEL ABORDÓ POSIBLES SECUELAS INFLAMATORIAS TRAS EL COVID-19

EL AMIGO DE LA FAMILIA

