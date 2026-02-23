Punta Arenas,
23 de febrero de 2026

UTRAMAG INSISTE EN FISCALIZAR SOBREPESO DE CAMIONES ARGENTINOS Y EN EL PROYECTO CHILE POR CHILE

Buenos Días Región

Jaime Cárdenas, Presidente de la unión de camioneros transportistas de Magallanes

​En una nueva edición de Buenos Días Región, el presidente de la Unión de Camioneros Transportistas de Magallanes (UTRAMAG), Jaime Cárdenas Gallardo, abordó la problemática de la nula fiscalización a camiones argentinos por sobrepeso y los avances del proyecto de conectividad “Chile por Chile”. El dirigente destacó el trabajo realizado durante los últimos cuatro años, incluyendo la caravana que llegó hasta La Moneda y las reuniones con el Presidente Gabriel Boric y la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Aclaró que actualmente ingresan en promedio 40 camiones diarios a Magallanes, principalmente por Monte Aymond, y no más de 100 como se ha señalado en algunas instancias.

Cárdenas explicó que la Carretera Austral sí es una alternativa viable para el abastecimiento regional. De hecho, ya hay camiones circulando por esa ruta como parte de un proyecto gradual que busca mejorar las condiciones del tramo entre Cerro Castillo y Caleta Yungay. La propuesta contempla intervenir curvas peligrosas, ensanchar sectores críticos y fortalecer la mantención de los 330 kilómetros de ripio existentes, sin exigir pavimentación inmediata, sino mejoras progresivas que permitan avanzar hacia mayor soberanía vial y mejor conectividad para Magallanes, Aysén y Los Lagos.

En cuanto a costos y tiempos, el dirigente detalló que actualmente trasladarse por Argentina hacia Santiago demora cerca de 4 días y medio, mientras que por la vía bimodal (Natales–Yungay y Caleta Gonzalo–Hornopirén) el trayecto puede extenderse a 5 días y medio. Sin embargo, los costos son prácticamente equivalentes: alrededor de 1 millón 200 mil pesos por Argentina y 1 millón 300 mil por la Carretera Austral. Además, subrayó que optar por territorio nacional permitiría que cerca de 24 millones de dólares anuales hoy gastados en combustible y alimentación en Argentina permanezcan en regiones chilenas.

Cárdenas también expuso las dificultades que enfrentan los transportistas en territorio argentino, como paralizaciones, multas millonarias y detenciones prolongadas, afectando productos perecibles y la calidad de vida de los conductores. Recordó que durante un reciente paro en Argentina, camiones chilenos permanecieron detenidos por 24 horas, generando pérdidas importantes. Asimismo, criticó la falta de fiscalización en Monte Aymond respecto a camiones argentinos que ingresarían con sobrepeso, situación que, según indicó, no ocurre cuando los transportistas chilenos cruzan hacia el país vecino, donde los controles son estrictos.

El dirigente enfatizó que el proyecto no requiere “millonadas” de recursos inmediatos, sino un plan serio de mantención y mejoramiento progresivo. Señaló que ya existe compromiso tanto de la actual ministra Jessica López como del equipo del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para avanzar en etapas concretas. “No estamos pidiendo pavimentar mañana, estamos pidiendo mejorar la carpeta de ripio y las curvas para transitar con mayor seguridad”, precisó.

Finalmente, Cárdenas defendió el rol de UTRAMAG como el primer gremio que se organizó específicamente para enfrentar las problemáticas de los conductores patagónicos que abastecen Magallanes. Actualmente, agrupa a cerca de 40 pymes y mantiene coordinación con gremios de Aysén y Los Lagos. “Nosotros somos quienes nos mojamos los pies en la ruta. Lo que planteamos es desde la experiencia diaria. Nuestro objetivo es unir a Chile por Chile y mejorar la calidad de vida de los transportistas y la conectividad de la Patagonia”, concluyó.

