Punta Arenas,
21 de febrero de 2026

USO DE PANTALLAS EN VACACIONES: CUÁNTO ES DEMASIADO Y CÓMO PONER LÍMITES SALUDABLES

Durante el verano, niños y adolescentes pueden aumentar considerablemente el tiempo frente a dispositivos. ​

Dra

Durante las vacaciones, los niños y adolescentes disponen de más tiempo libre, y gran parte de ese tiempo suele destinarse a pantallas: videojuegos, redes sociales, series, películas o videos. Si bien la tecnología forma parte de la vida cotidiana, su uso excesivo puede afectar el descanso, la concentración y el desarrollo emocional.

De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los menores de 2 años no deberían exponerse a pantallas, mientras que entre los 2 y 5 años se recomienda un máximo de una hora diaria, idealmente dividida entre mañana y tarde. Desde los 6 años, el tiempo total no debiera superar las dos horas al día.

“Las pantallas activas, como celulares o tablets, estimulan el sistema de recompensa del cerebro y liberan dopamina, lo que las hace más adictivas. Por eso, es importante acompañar y enseñar a los niños a usarlas de manera consciente”, explica Dra. Alejandra Hernández, neuróloga infantojuvenil de Clínica Universidad de los Andes.

La especialista advierte que el uso desregulado puede provocar irritabilidad, alteraciones del sueño y dificultades atencionales, además de afectar el vínculo familiar. “Las pantallas no son un cuidador. Es responsabilidad de los adultos ofrecer experiencias que nutran el desarrollo y fortalezcan los lazos”, enfatiza.

Recomendaciones para un uso saludable de pantallas

Durante las vacaciones, el objetivo no es eliminar la tecnología, sino equilibrar su uso con juego, descanso y contacto social. La doctora entrega algunas claves:

·        Definir horarios claros y evitar su uso después de las 19:00 horas.

·        Acompañar y supervisar los contenidos a los que acceden los menores.

·        Evitar usar pantallas como método de regulación emocional.

·        No asociarlas a los tiempos de alimentación.

·        Fomentar el aburrimiento creativo, el juego libre y las actividades al aire libre.

Un reciente estudio internacional reveló que niños y adolescentes que pasan más de cuatro horas diarias frente a pantallas presentan mayor riesgo de ansiedad, depresión y síntomas compatibles con trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Durante las vacaciones, la pérdida de rutinas puede intensificar estos efectos.

“Las vacaciones son una oportunidad para reconectar: leer juntos, cocinar, salir a caminar o simplemente conversar. Esas experiencias son las que construyen los recuerdos que los acompañarán toda la vida”, agrega la Dra. Hernández.


ADICCIÓN AL TRABAJO: POR QUÉ CUESTA DESCONECTARSE EN VACACIONES Y CÓMO MANEJAR ESTE TRASTORNO

DESBARATAN BANDA DE TRÁFICO DE DROGAS EN MAGALLANES: CINCO IMPUTADOS QUEDAN EN PRISIÓN PREVENTIVA

Leer Más

​Durante el procedimiento policial se incautaron 1 Kilo 193 gramos de Clorhidrato de Cocaína y 14 gramos de resina de Cannabis, droga que de haber sido comercializada en la región hubiera alcanzado las 1.200 dosis y ganancias ilícitas cercanas a los 24 millones de pesos.

​Durante el procedimiento policial se incautaron 1 Kilo 193 gramos de Clorhidrato de Cocaína y 14 gramos de resina de Cannabis, droga que de haber sido comercializada en la región hubiera alcanzado las 1.200 dosis y ganancias ilícitas cercanas a los 24 millones de pesos.

Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas de la PDI, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía y la Oficina Regional de Investigación Criminal (ORICRIM) de Gendarmería de Chile en Magallanes, se logró desbaratar una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en la región.
Diversificación Productiva tdf

GOBIERNO DESTACA AVANCES DE LA MESA POR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE TIERRA DEL FUEGO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

USO DE PANTALLAS EN VACACIONES: CUÁNTO ES DEMASIADO Y CÓMO PONER LÍMITES SALUDABLES

IMG_9628

NEMA INICIA CATASTRO ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE NUEVAS ENERGÍAS EN MAGALLANES

2

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL AVANZA EN JUSTICIA RESTAURATIVA EN NATALES EN ALIANZA CON PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTO ADOLESCENTE

