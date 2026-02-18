A CUATRO AÑOS DE LA PARTIDA DE CRISTINA CALDERÓN, DESTACAN SU LEGADO YAGÁN EN PUERTO WILLIAMS

En el programa Buenos Días Región, la comunicadora Patricia Messier Loncuante se refirió a la conmemoración del cuarto aniversario del fallecimiento de Cristina Calderón Harban, última hablante nativa del idioma yagán. La entrevistada recordó el emotivo encuentro que sostuvo con la “Abuela Cristina” en Puerto Williams, en el marco de un intercambio de saberes entre artesanos, donde compartieron experiencias, tejidos y tradiciones junto a la comunidad yagán.

Messier destacó la sencillez, el humor y la sabiduría de Cristina Calderón, resaltando su profundo vínculo con el territorio, especialmente con Villa Ukika y los espacios naturales donde recolectaba junquillos para su trabajo artesanal. Subrayó que su legado sigue vigente gracias a su familia y descendencia, quienes continúan difundiendo y resguardando la cultura yagán.

Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer el vínculo entre el Estado y los pueblos originarios, promoviendo más instancias de encuentro, difusión y aprendizaje intercultural. Señaló que muchas veces existe desconocimiento sobre las culturas ancestrales debido a la distancia geográfica y a la falta de espacios formales de participación.

Uno de los puntos centrales fue la preocupación por la preservación de las lenguas originarias. Patricia Messier recalcó que el idioma es un pilar fundamental de la identidad cultural y advirtió sobre el riesgo crítico que enfrentan estas lenguas cuando quedan uno o dos hablantes nativos. En ese sentido, valoró los esfuerzos de descendientes que hoy estudian y retoman el idioma yagán, llamando a generar mayor apoyo institucional para asegurar que este legado lingüístico no se pierda para las futuras generaciones.