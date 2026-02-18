Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de febrero de 2026

A CUATRO AÑOS DE LA PARTIDA DE CRISTINA CALDERÓN, DESTACAN SU LEGADO YAGÁN EN PUERTO WILLIAMS

Buenos Días Región

Patricia Messier Loncuante, Comunicadora

En el programa Buenos Días Región, la comunicadora Patricia Messier Loncuante se refirió a la conmemoración del cuarto aniversario del fallecimiento de Cristina Calderón Harban, última hablante nativa del idioma yagán. La entrevistada recordó el emotivo encuentro que sostuvo con la “Abuela Cristina” en Puerto Williams, en el marco de un intercambio de saberes entre artesanos, donde compartieron experiencias, tejidos y tradiciones junto a la comunidad yagán.

Messier destacó la sencillez, el humor y la sabiduría de Cristina Calderón, resaltando su profundo vínculo con el territorio, especialmente con Villa Ukika y los espacios naturales donde recolectaba junquillos para su trabajo artesanal. Subrayó que su legado sigue vigente gracias a su familia y descendencia, quienes continúan difundiendo y resguardando la cultura yagán.

Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer el vínculo entre el Estado y los pueblos originarios, promoviendo más instancias de encuentro, difusión y aprendizaje intercultural. Señaló que muchas veces existe desconocimiento sobre las culturas ancestrales debido a la distancia geográfica y a la falta de espacios formales de participación.

Uno de los puntos centrales fue la preocupación por la preservación de las lenguas originarias. Patricia Messier recalcó que el idioma es un pilar fundamental de la identidad cultural y advirtió sobre el riesgo crítico que enfrentan estas lenguas cuando quedan uno o dos hablantes nativos. En ese sentido, valoró los esfuerzos de descendientes que hoy estudian y retoman el idioma yagán, llamando a generar mayor apoyo institucional para asegurar que este legado lingüístico no se pierda para las futuras generaciones.

Luis Barría Andrade, Alcalde de Timaukel

COMUNA DE TIMAUKEL AVANZA EN INVERSIONES Y FORTALECE PRESENCIA ESTATAL EN PAMPA GUANACO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE DOMINICANA QUE INGRESÓ MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA A MAGALLANES

Leer Más

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

pdi magallanes expulsión droga
nuestrospodcast
marley perrito

CARABINEROS DE PUNTA ARENAS PRESENTA A “MARLEY”, SU NUEVO CAN DE ORDEN Y SEGURIDAD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
pdi magallanes expulsión droga

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE DOMINICANA QUE INGRESÓ MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA A MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Emplaza 2

FENADAJ EMPLAZA AL GOBIERNO A CUMPLIR COMPROMISOS ANTES DEL CAMBIO DE MANDO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
falla-magallanes-fagnano-el-corazon-de-tierra-del-fuego-se-mueve-a-una-tasa-de-5-48-mm-por-ano-1770155965448_1024

FALLA MAGALLANES-FAGNANO: ESTUDIO CONFIRMA QUE LAS PLACAS EN TIERRA DEL FUEGO SE DESPLAZAN 5,4 MM POR AÑO