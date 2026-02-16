ALCALDE RADONICH EMPLAZA AL GORE POR FALTA DE INVERSIÓN VIAL

En una nueva edición de Buenos Días Región, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, abordó el estado de las calles y semáforos de la ciudad, detallando los trabajos que se están ejecutando y las proyecciones para enfrentar el próximo invierno.

La autoridad comunal destacó la intervención que realiza el Serviu en las calles Bulnes y Sarmiento, dos cuadras que se encontraban en muy malas condiciones. Señaló que las obras deben aprovechar el periodo de buen tiempo antes del inicio de clases, considerando el alto parque vehicular de la comuna y el desgaste adicional que generan factores como el uso de sal en invierno y la antigüedad del pavimento.

Indicó que desde el municipio continuarán con el plan de bacheo hasta marzo en distintos sectores, aunque reconoció que en algunos puntos las intervenciones requieren soluciones mayores que dependen del Serviu.

Asimismo, explicó que se ha reforzado el trabajo en caminos periurbanos, destinando cerca de 180 millones de pesos en compra y compactación de ripio, además de medidas preventivas para enfrentar un invierno que podría presentar más heladas y precipitaciones debido al cambio climático.

Radonich también emplazó al Gobierno Regional a destinar recursos para pavimentación, señalando que esta facultad le corresponde directamente. Manifestó su preocupación por la falta de continuidad en los procesos de mejoramiento urbano y reiteró que, a su juicio, el recarpeteo asfáltico sería una solución más rápida y duradera, recordando que en años anteriores existía un plan permanente de intervención que permitía mantener estándares adecuados en la ciudad.

En otros temas, el alcalde se refirió a la utilización del nombre “Festival de la Patagonia”, cuya marca precisó está registrada por la Municipalidad de Punta Arenas, por lo que anunció que se realizarán gestiones para resguardar su uso.

Finalmente, valoró el nombramiento de Ericka Farías como delegada presidencial, destacando su trayectoria profesional, su experiencia en el ámbito jurídico y su conocimiento de la región, señalando que espera una colaboración positiva en beneficio de Punta Arenas y Magallanes.



