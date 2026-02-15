Punta Arenas,
15 de febrero de 2026

RADIOGRAFÍA DEL INFIEL CHILENO 2026: BÚSQUEDAS SOBRE CÓMO OCULTAR CHATS Y BORRAR PRUEBAS DIGITALES CRECEN UN 45% EN LA PREVIA DE SAN VALENTÍN

El estudio de Searchbrand.ai revela que la desconfianza digital está transformando el Día de los Enamorados en Chile. ​

infiel

El 14 de febrero, cuando el amor debería ser el protagonista, un estudio sobre comportamiento digital en Chile expone una contradicción reveladora: los chilenos están usando internet más para confirmar sospechas de infidelidad y aprender a ocultar engaños que para planificar gestos románticos, dominando las búsquedas sobre deslealtad, desconfianza, vigilancia y eliminación de pruebas digitales.

Así lo reveló la “Radiografía del Infiel Chileno 2026”, elaborada por la plataforma tecnológica Searchbrand.ai, a partir del análisis de consultas realizadas entre el 15 de enero y el 5 de febrero en los diferentes chats de búsquedas basados en Inteligencia Artificial. El informe arrojó que el 62% de las consultas vinculadas a infidelidad se concentran en dos ejes principales: sospechar y esconder. Las preguntas más frecuentes no son “qué regalar”, sino “mi pareja me engaña”, “cómo ocultar chats” o “borrar conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea”.

El estudio revela que la infidelidad en Chile ha dejado de ser excepcional. Un 39% de la población admite haber sido infiel, con una brecha cada vez menor entre hombres (53%) y mujeres (47%). El fenómeno se concentra en jóvenes de 18 a 35 años, donde la Generación Z y Millennials lideran búsquedas sobre sospechas y ocultamiento, evidenciando que la infidelidad se ha vuelto socialmente extendida y digitalizada.

Hussam Sufan, fundador de Searchbrand.ai, aseguró que “con la irrupción de los chats de IA, el usuario dejó de buscar y pasó a conversar. Este estudio confirma un giro cultural: las relaciones ya no se gestionan solo entre personas, sino también con algoritmos. La infidelidad dejó de ser un acto físico y privado para convertirse en un fenómeno digitalizado."

De acuerdo al informe, uno de los giros más disruptivos es el rol de la Inteligencia Artificial en la vida íntima. Cerca del 30% de las consultas analizadas muestran que los usuarios recurren a la IA para resolver conflictos, escribir disculpas o analizar discusiones. Al mismo tiempo, uno de cada cuatro usuarios consulta si chatear con otra persona o mantener vínculos emocionales virtuales cuenta como infidelidad, mostrando que las líneas que definen el engaño se han vuelto difusas y negociables.

Según detectó el análisis, el smartphone se consolida como el epicentro del conflicto de pareja. La infidelidad ha transitado del plano físico a la gestión de la huella digital: historiales de mensajería, contraseñas y cuentas paralelas. De hecho, en la semana previa a San Valentín, las búsquedas sobre señales de engaño y métodos para ocultar conversaciones suben un 45%, transformando la efeméride en un peak de control y vigilancia digital más que de romanticismo.

Sufan agregó que “la infidelidad en Chile ya no es solo un acto privado, sino un fenómeno crecientemente digitalizado. Hoy se sospecha con motores de búsqueda, se discute con Inteligencia Artificial y los engaños se consuman mediante aplicaciones y dispositivos móviles”.

La “Radiografía del Infiel Chileno 2026” fue desarrollada por Searchbrand.ai mediante análisis semántico de búsquedas web, monitoreo de tendencias en consultas vinculadas a relaciones de pareja y cruce con estudios sociales disponibles sobre comportamiento afectivo en Chile.


san va

SAN VALENTÍN: EL COSTO EMOCIONAL (PARA ALGUNOS) DE UN DÍA QUE “DEBERÍA” SER FELIZ

MÁS DE MIL NIÑOS DESAFIARON EL ESTRECHO DE MAGALLANES EN EL CHAPUZÓN KIDS 2026

Leer Más

Ni los 13° de temperatura ni las rachas de hasta 40 km/h detuvieron a los mini valientes en la tercera versión de uno de los eventos más reconocidos de Magallanes.


Ni los 13° de temperatura ni las rachas de hasta 40 km/h detuvieron a los mini valientes en la tercera versión de uno de los eventos más reconocidos de Magallanes.


Chapuzón Kids 51

POR UN CHAPUZÓN KIDS SEGURO: ARMADA DE CHILE SE DESPLEGÓ EN LA COSTANERA DEL ESTRECHO DE PUNTA ARENAS

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DSC03258

CON ÉXITO SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL DESAFÍO AUSTRAL EN PUNTA ARENAS

Ethan Guo

TRAS 230 DÍAS EN LA ANTÁRTICA, AVIÓN DE ETHAN GUO REGRESA A PUNTA ARENAS ESCOLTADO POR LA FUERZA AÉREA DE CHILE

