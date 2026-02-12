12 de febrero de 2026
ENAP ANUNCIA ALZAS EN BENCINAS TRAS DOS MESES SIN VARIACIONES
La bencina de 93 subirá $13,4 y la de 97 aumentará $18,2 por litro. El kerosene tendrá un alza de $67, mientras el diésel y el GLP bajarán.
Durante este jueves 12 de febrero, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció alzas en las bencinas, esto luego de dos meses sin alzas.
Desde la empresa estatal informaron que el valor de las bencinas aumentará; en el caso de la gasolina de 93 octanos, subirá 13,4 pesos por litro su valor; en cambio, la bencina de 97 octanos tendrá una alza de 18,2 pesos por litro.
En cambio, el precio del kerosene (parafina) tendrá un aumento de 67,1 pesos por litro; en cambio, el precio del diésel disminuiría su precio en 12,3 pesos por litro y el gas licuado vehicular (GLP) tendrá una caída de 21,8 pesos por litro.
Desde ENAP adjuntaron que la estimación de precios considera antecedentes como los precios de importación desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de la importación de combustible.
Además de las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).
AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS
La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.
