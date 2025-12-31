Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de diciembre de 2025

BUENAS NOTICIAS PARA EL BOLSILLO: PRECIO DE LA BENCINA BAJA CASI $25 POR LITRO ESTE FIN DE AÑO

​Automovilistas celebran una de las mayores caídas del mes, justo antes del inicio del 2026.

bencinasreferencial

El precio de los combustibles en Chile traerá un alivio justo antes de cerrar el año. Según el último informe de estimación de precios de ENAP, las bencinas registrarán una fuerte baja esta semana.

De acuerdo al reporte publicado este miércoles, la gasolina de 93 y 97 octanos disminuirá $24,9 por litro, una de las caídas más relevantes de las últimas semanas.

La baja no será exclusiva de las bencinas. El kerosene también registrará un descenso importante, con una reducción estimada de $23,7 por litro, mientras que el diésel bajará $18,9 por litro.

No obstante, no todo son buenas noticias. El GLP de uso vehicular tendrá un alza de $4,3 por litro, siendo el único combustible que subirá en este ajuste semanal.

Desde ENAP reiteraron que la empresa no fija ni regula los precios finales al consumidor, ya que estos son determinados de manera autónoma por las distribuidoras, en un mercado abierto y competitivo.

Las variaciones consideran factores como los precios internacionales de importación, los costos de transporte y los mecanismos de estabilización como el MEPCO y el FEPP.

El nuevo ajuste comenzará a reflejarse en los próximos días en las estaciones de servicio del país, justo en medio de los traslados por Año Nuevo.

Fuente: adnradio.cl 



codelcomatriz

CODELCO AVANZA EN EL FINANCIAMIENTO PARA DESCARBONIZAR TODA SU MATRIZ ENERGÉTICA AL 2030

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

Leer Más

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

detenidoconductor
nuestrospodcast
rescateturista

CONAF Y CARABINEROS RESCATAN A TURISTA EXTRANJERA LESIONADA EN TORRES DEL PAINE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
bencinasreferencial

BUENAS NOTICIAS PARA EL BOLSILLO: PRECIO DE LA BENCINA BAJA CASI $25 POR LITRO ESTE FIN DE AÑO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Kusanovic alerta sobre irregularidades laborales en Magallanes

SENADOR KUSANOVIC DENUNCIA BURLAS POR SU DISCAPACIDAD EN PROGRAMA DE TV REGIONAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
imagen 2 becas tic epja

ALUMNOS DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS FUERON BENEFICIADOS CON COMPUTADORES