BUENAS NOTICIAS PARA EL BOLSILLO: PRECIO DE LA BENCINA BAJA CASI $25 POR LITRO ESTE FIN DE AÑO

El precio de los combustibles en Chile traerá un alivio justo antes de cerrar el año. Según el último informe de estimación de precios de ENAP, las bencinas registrarán una fuerte baja esta semana.

De acuerdo al reporte publicado este miércoles, la gasolina de 93 y 97 octanos disminuirá $24,9 por litro, una de las caídas más relevantes de las últimas semanas.

La baja no será exclusiva de las bencinas. El kerosene también registrará un descenso importante, con una reducción estimada de $23,7 por litro, mientras que el diésel bajará $18,9 por litro.

No obstante, no todo son buenas noticias. El GLP de uso vehicular tendrá un alza de $4,3 por litro, siendo el único combustible que subirá en este ajuste semanal.

Desde ENAP reiteraron que la empresa no fija ni regula los precios finales al consumidor, ya que estos son determinados de manera autónoma por las distribuidoras, en un mercado abierto y competitivo.

Las variaciones consideran factores como los precios internacionales de importación, los costos de transporte y los mecanismos de estabilización como el MEPCO y el FEPP.

El nuevo ajuste comenzará a reflejarse en los próximos días en las estaciones de servicio del país, justo en medio de los traslados por Año Nuevo.

Fuente: adnradio.cl



​



​

