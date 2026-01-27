Punta Arenas,
27 de enero de 2026

SAG LLAMA A INFORMARSE ANTE NUEVA OBLIGACIÓN DE AVISAR APLICACIONES DE PLAGUICIDAS TÓXICO PARA LAS ABEJAS

​La medida, establecida en la ley 21.489/2022, comenzará a regir para los plaguicidas clasificados como tóxicos para las abejas a partir de este 26 de enero de 2026, y para aquellos catalogados como moderadamente tóxicos desde abril del mismo año.

sagplaguicidas

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, hace un llamado a los agricultores y agricultoras a informarse y estar preparados, ya que a partir de este 26 de enero de 2026 quienes utilicen plaguicidas categorizados como tóxicos para las abejas deberán avisar con 48 horas de anticipación a los apicultores/as cercanos a su predio. Esta nueva obligación forma parte de las nuevas medidas de la Ley Apícola, con el fin de proteger a las abejas, polinizadores esenciales para nuestra agricultura y biodiversidad.

 

La normativa también establece restricciones horarias para la aplicación de plaguicidas tóxicos y moderadamente tóxicos, los cuales deberán utilizarse solo en momentos de baja actividad de las abejas, como temprano por la mañana o al atardecer. Cabe señalar que el aviso a los apicultores/as es una exigencia distinta e independiente de la notificación requerida por el Ministerio de Salud.

 

¿Cómo opera el aviso de aplicación de plaguicidas?

 

El Aviso de Aplicación de Plaguicidas comenzará a regir este 26 de enero de 2026 para los agroquímicos etiquetados como tóxicos para las abejas y en abril del mismo año para los moderadamente tóxicos.

 

Esta responsabilidad recae exclusivamente en quien aplica el plaguicida, que deberá informar con al menos 48 horas de anticipación y mediante un medio verificable —como correo electrónico, mensaje de texto o escrito (presencial)— a los/as apicultores/as ubicados en la zona de influencia próxima a su predio.

 

Cabe señalar que el SAG no realizará estas notificaciones, sino que pondrá a disposición la información registrada por los propios apicultores/as en el SIPEC Apícola a través de una aplicación web denominada Consulta para Avisaje a la cual se ingresa en el link: cpa.sag.gob.cl    

 

La importancia de mantener los datos actualizados en SIPEC Apícola

 

Para un correcto aviso de aplicación, es fundamental que cada apicultor/a se inscriba y declare sus apiarios en SIPEC Apícola, trámite obligatorio que puede realizar en sipecweb.sag.gob.cl  o directamente en cualquier oficina del Servicio. Mantener actualizada la ubicación de los apiarios y colmenas, junto con sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico), permitirá que el aviso llegue de manera efectiva y oportuna.

 

Cumplir con las nuevas obligaciones de la Ley Apícola es fundamental para proteger a las abejas, esenciales para la polinización y el equilibrio de nuestros ecosistemas. Por ello, es clave que tanto agricultores/as como apicultores/as se informen con anticipación ingresando a www.sag.cl  o escribiendo al correo electrónico [email protected]

 


¿TE LLEVAS A TU MASCOTA DE VACACIONES? SAG MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CON TIEMPO VIAJES AL EXTRANJERO DURANTE EL VERANO

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SAG LLAMA A INFORMARSE ANTE NUEVA OBLIGACIÓN DE AVISAR APLICACIONES DE PLAGUICIDAS TÓXICO PARA LAS ABEJAS

MÉXICO Y CHILE ESTRECHAN COLABORACIÓN CIENTÍFICA EN SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN POLAR

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

pdteboric

PRESIDENTE BORIC LE SUBE EL TONO AL OFICIALISMO: “DE UNA VEZ POR TODAS, PÓNGANSE A LA ALTURA”