EXPO ANGUS 2025 MUESTRA EL POTENCIAL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LA GANADERÍA PATAGÓNICA

Con una creciente participación de productores locales e internacionales, la Expo Angus Magallanes 2025 se consolida como una de las principales vitrinas de la ganadería regional. La actividad, organizada por la Asociación de Criadores de Angus de Magallanes y la Municipalidad de Río Verde, reunió a cerca de un centenar de asistentes y contó con la presencia de la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez Mérida, y del director regional del SAG, Francisco Álvarez, junto a representantes del sector público y privado.





El encuentro, presidido por la alcaldesa Tatiana Vásquez, reafirmó el compromiso del sector con una producción ganadera sustentable y competitiva, centrada en el mejoramiento genético y la incorporación de tecnologías adaptadas a las condiciones climáticas de la Patagonia. Durante la jornada se destacó el rol de Magallanes como territorio con alto potencial para la crianza bovina, tanto por su estatus sanitario como por su sistema de producción a pastoreo, atributos cada vez más valorados en los mercados nacionales e internacionales.





"La exposición es una expresión del trabajo colaborativo entre ganaderos, instituciones públicas y actores privados para fortalecer una ganadería de excelencia, capaz de responder a las nuevas exigencias del consumidor. Es también una oportunidad para visibilizar el trabajo ganadero y su capacidad para generar productos de calidad que representan el esfuerzo y la identidad productiva de Magallanes", señaló la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez Mérida.





La versión 2025 de la muestra contó con la participación de 14 representantes de los estados de Nebraska, Missouri y Montana (EE. UU.), además de delegados de Trans Ova y de la Asociación Americana de Hereford, interesados en conocer el desarrollo genético de la región. Desde el Departamento de Agricultura de Montana, Weston Merrill destacó el intercambio técnico y comercial con criadores locales, subrayando que "Magallanes cuenta con productores progresivos, interesados en mejorar la calidad de su ganado", y que existe "un potencial global para la carne vacuna saludable y sostenible".





Actualmente, la Asociación de Criadores de Angus agrupa a 19 socios activos, que representan más de 20 mil cabezas de ganado, equivalentes al 20% de la masa bovina regional. Su presidente, Gallegos, destacó el interés del gremio por avanzar hacia la certificación de un "Ternero Angus de Magallanes", con sello de origen regional, lo que permitiría agregar valor y fortalecer la identidad productiva local.





El asesor ganadero Rodrigo Muñoz recordó que Magallanes concentra cerca del 4% del total nacional de bovinos, con una base genética de alto valor y una producción estandarizada en razas mejoradas como la Angus, lo que la posiciona como una región con ventajas competitivas en calidad, trazabilidad y sustentabilidad.





En la muestra participaron cinco cabañas regionales —Laurita, Esperanza, Los Coigües, Kampenaike y Las Tranquera— que presentaron cerca de 40 ejemplares de alto valor genético. Con el cierre de esta segunda versión, la Expo Angus Magallanes reafirma el posicionamiento de la región como un polo estratégico para la ganadería nacional, con capacidad de exportar conocimiento, genética y productos de excelencia al mundo.

