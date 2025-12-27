PDI DETUVO A PRESUNTO AUTOR DEL HOMICIDIO OCURRIDO ESTE VIERNES

De acuerdo a lo informado por la PDI ambos individuos, tanto la víctima Bryan Venegas Vargas, como su agresor estuvieron compartiendo bebidas alcohólicas, iniciándose una discusión que terminó en la vía pública, donde Venegas resulta gravemente herido con arma blanca.

Fue trasladado hasta el hospital clínico, donde pese a los esfuerzos médicos falleció mientras era atendido.

Tras diversas diligencias investigativas realizadas esta jornada, Detectives de la Brigada de Homicidios Punta Arenas junto a un equipo multidisciplinario de oficiales de diversas unidades y en coordinación con Fiscalía, lograron ubicar y detener al presunto autor de un homicidio con arma cortante ocurrido la madrugada de ayer en la ciudad.

El detenido cuenta con antecedentes penales por diversos delitos.

