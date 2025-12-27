Punta Arenas,
27 de diciembre de 2025

PDI DETUVO A PRESUNTO AUTOR DEL HOMICIDIO OCURRIDO ESTE VIERNES

Hecho ocurrido en el barrio Archipiélago de Chiloé. ​

6e40de7b-6e56-499d-ac07-6970d0ea0f8a

De acuerdo a lo informado por la PDI ambos individuos, tanto la víctima Bryan Venegas Vargas, como su agresor estuvieron compartiendo bebidas alcohólicas, iniciándose una discusión que terminó en la vía pública, donde Venegas resulta gravemente herido con arma blanca.

Fue trasladado hasta el hospital clínico, donde pese a los esfuerzos médicos falleció mientras era atendido.

Tras diversas diligencias investigativas realizadas esta jornada, Detectives de la Brigada de Homicidios Punta Arenas junto a un equipo multidisciplinario de oficiales de diversas unidades y en coordinación con Fiscalía, lograron ubicar y detener al presunto autor de un homicidio con arma cortante ocurrido la madrugada de ayer en la ciudad.

El detenido cuenta con  antecedentes penales por diversos delitos.


DETIENEN INGRESO DE COCAÍNA A MAGALLANES TRAS OPERATIVO POLICIAL EN PUNTA ARENAS: 6 KILOS DE DROGA AVALUADOS EN $120 MILLONES

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

PDI DETUVO A PRESUNTO AUTOR DEL HOMICIDIO OCURRIDO ESTE VIERNES

Hecho ocurrido en el barrio Archipiélago de Chiloé.


Hecho ocurrido en el barrio Archipiélago de Chiloé.


GOBIERNO DESTACA USO DEL ROYALTY MINERO EN MUNICIPIOS Y PONE EN VALOR LA INVERSIÓN SUSTENTABLE EN CABO DE HORNOS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

“¿QUÉ SENTIDO TIENE SEGUIR POSTERGÁNDOLO?”: DIPUTADO BIANCHI EMPLAZA AL CONSEJO REGIONAL POR CONTROL BIOMÉTRICO Y ADVIERTE SOBRE SUBSIDIO AL CABOTAJE PARA MAGALLANES

SEGURIDAD MUNICIPAL POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO (3)

MUNICIPIO REFUERZA SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO