“OPERACIÓN FORTALEZA 3” FINALIZÓ CON 1.857 FISCALIZACIONES Y 37 DETENIDOS EN MAGALLANES

​Durante dos jornadas consecutivas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones desarrollaron un amplio operativo conjunto en distintas comunas de la Región de Magallanes, en el marco de la Operación “Fortaleza 3”, estrategia nacional orientada a intensificar el combate contra la delincuencia y brindar mayor tranquilidad a las familias.







En Magallanes y la Antártica Chilena, el operativo se realizó desde el lunes 3 de noviembre, hasta las 06:00 horas de este miércoles 5, periodo en el que ambas instituciones desplegaron servicios extraordinarios enfocados en acciones preventivas e investigativas, fiscalizaciones vehiculares, controles de identidad, patrullajes y fiscalizaciones a ciudadanos extranjeros.







La operación contó con la participación de unidades territoriales y especializadas de Carabineros junto a diferentes brigadas de la PDI, integrando capacidades tecnológicas y de análisis criminal para intervenir sectores priorizados y aumentar la presencia policial en puntos estratégicos de la región.







Este miércoles, el seremi de Gobierno, Andro Mimica; el jefe de Zona de Carabineros, general Marco Alvarado; y el jefe subrogante de la Región Policial de Magallanes, subprefecto Pablo Merino, informaron que durante el operativo se materializaron 37 detenciones por órdenes vigentes y delitos flagrantes, vinculadas a ilícitos como: robo en lugar habitado, abuso sexual, infracción a la Ley de Drogas, robo con intimidación, amenazas, lesiones, conducción en estado de ebriedad, entre otros.







Asimismo, se realizaron 1.857 fiscalizaciones, incluyendo controles vehiculares, controles de identidad, fiscalización a locales comerciales y de alcoholes, así como también a entidades bancarias.







Durante el despliegue se fiscalizaron 130 personas extranjeras, detectando que 20 de ellas infringían la normativa migratoria vigente, principalmente por desempeñar actividades remuneradas sin autorización o exceder el plazo de residencia en el país, por lo que serán denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones.







En materia de incautaciones, se retiraron de circulación 68 gramos 700 milígramos de Cannabis Sativa y 4 gramos de Clorhidrato de Cocaína, reforzando los esfuerzos de ambas policías para combatir el microtráfico en la región.







La Operación “Fortaleza 3” forma parte de una estrategia que combina capacidades preventivas, investigativas y de control territorial de Carabineros y la PDI, en coordinación con la Seremi de Seguridad Pública, para enfrentar la delincuencia y brindar mayor tranquilidad a la comunidad magallánica.

