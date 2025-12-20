PRODUCTORES LOCALES VUELVEN A SER PROTAGONISTAS EN LA TERCERA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA

Con una gran convocatoria, este sábado se realizó la tercera Feria Gourmet de la temporada 2025-2026, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas que marca la novena versión de este espacio de comercialización y encuentro para micro y pequeños productores locales.

La actividad se desarrolló en el gimnasio de la Escuela Argentina y contó con la participación de 30 emprendedores horticultores y productores agroalimentarios, quienes ofrecieron productos frescos y elaboraciones de origen local, fortaleciendo el vínculo directo entre productores y la comunidad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, encabezó la jornada y destacó la consolidación de la Feria Gourmet como una plataforma de apoyo a la economía local y al desarrollo de emprendimientos regionales. "Con la contingencia del gas, estamos nuevamente en la Escuela Argentina, en su gimnasio, sin calefacción, que quede muy claro, y ha venido bastante público comprando muchos productos que, con seguridad, serán utilizados para la fiesta de Navidad. Así que estamos muy contentos y la invitación es para que nos reencontremos en este mismo lugar, el sábado 10 de enero, a partir de las 9 de la mañana. Esperemos ya contar con todo normalizado, pero siempre dando esta oportunidad a las chicas, porque son básicamente mujeres las emprendedoras y productoras locales, que venden productos de primera calidad, sin químicos y muy sanos".

Para Mónica Saldivia, productora hortícola de la feria, esta instancia es fundamental. "Feliz, primero, de participar en esta feria desde que comenzó. Desde que dimos el primer paso, fui una de las gestoras que empezamos a solicitar, cuando recién el alcalde asumía, que nos diera espacio para poder vender. Gracias a Dios ha resultado, así que me siento muy feliz de participar en este tipo de feria. Los productos que ofrecemos son hortalizas, además de plantas de exterior y árboles decorativos".

Desde la vereda de los compradores, Irma Ampuero destacó la importancia de contar con un espacio para adquirir productos frescos y regionales. "Para mí es una gran bendición, porque uno consume algo fresco, algo natural, que no viene congelado ni nada de esas cosas, y el sabor es muy rico".

Durante la feria también estuvo presente el stand de la Tarjeta Integración Austral y Punta Arenas, permitiendo a los asistentes inscribirse y acceder a los beneficios disponibles en comercios adheridos. Al mediodía se realizó el tradicional sorteo de dos eco canastas gourmet, sumándose en esta ocasión una tercera canasta destinada a beneficencia, entregada a la Fundación Chay Austral, entidad a cargo de la Residencia de Adultos Mayores Vida Austral.

Finalmente, la Municipalidad de Punta Arenas informó que la temporada 2025-2026 de la Feria Gourmet continuará con nuevas jornadas ya programadas para el 10 de enero, 21 de febrero, 14 y 28 de marzo, y 11 y 25 de abril, consolidando este ciclo como una alternativa permanente para el fortalecimiento del emprendimiento local y la promoción de la alimentación saludable.





