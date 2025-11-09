CERCA DE MIL 500 PERSONAS PARTICIPARON EN LA PRIMERA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA

Con gran asistencia de público se dio inicio a la novena temporada de la "Feria Gourmet", organizada por la Dirección de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas, en dependencias de la Escuela Argentina. Esta nueva edición contempla nueve fechas, entre noviembre de 2025 y abril de 2026, en horario de 09:00 a 13:00 horas, reuniendo a horticultores y productores locales dedicados a la agricultura y a la elaboración de alimentos de origen magallánico.

El espacio, que promueve el consumo consciente y el fortalecimiento de la identidad local, ofrece a los visitantes una amplia variedad de productos frescos y naturales bajo el concepto de "kilómetro 0", fomentando el consumo local.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la positiva respuesta del público en esta primera fecha, que reunió a cerca de mil 500 visitantes: "Tal como comentaba con muchos vecinos, estaban ansiosos de poder venir a este lugar en el inicio en la Escuela Argentina. Hoy tenemos 28 productores, lo que es un número muy alto con las primeras cosechas, así que muy contentos. Primero, los vecinos están muy felices de que hayan venido, ya les dije, cerca de mil 500, que es un número muy, muy grande. Luego, los productores están también muy contentos porque tienen una muy buena venta, en un momento en que la economía no está tan buena. Esto es una ayuda concreta, porque aquí el productor vende directamente al consumidor", señaló el jefe comunal.

Asimismo, Radonich recordó que la próxima fecha de la Feria será el sábado 6 de diciembre, debido al calendario electoral, e informó que el espacio también cuenta con servicios municipales y de los Cesfam de la Corporación: "En paralelo, estamos también haciendo exámenes preventivos. Como un detalle, uno se demora un segundo en ver cómo está su colesterol. Si hay alguna duda, es mejor que puedan venir; es totalmente gratis para todos los vecinos. No hay que estar inscrito en los consultorios, para que sepan. Y también estamos, como es habitual, con la Tarjeta Punta Arenas y la Tarjeta de Integración Austral. Por tanto, tenemos más servicios municipales, todo en un solo lugar".

Los asistentes valoraron el regreso de la Feria tras el receso invernal. Pamela Álvarez, vecina que asistió, comentó: "Es maravilloso poder compartir y disfrutar productos regionales a buen precio. Se siente la diferencia con los productos industriales; los sabores son mucho más agradables".

Por su parte, María Mancilla, visitante habitual, expresó: "Estos productos son naturales, no vienen procesados. Es lo más sano y lo mejor para la salud. Siempre espero el regreso de la Feria Gourmet".

Durante la temporada anterior, la Feria registró 30 expositores, más de 7.200 visitas, 692 atenciones de Tarjeta Punta Arenas, 565 vacunas aplicadas, 100 controles preventivos realizados y ventas totales que superaron los $31 millones de pesos, cifras que reflejan su consolidación como un exitoso espacio de encuentro.





