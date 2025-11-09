EVELYN MATTHEI PARTICIPA DE ENCUENTRO DE ORACIÓN CONVOCADO POR EL CARDENAL CHOMALI: “HEMOS REFLEXIONADO SOBRE CUÁL DEBIERA SER NUESTRO APORTE PARA EL FUTURO DEL PAÍS”

“Hemos tenido un momento muy importante de conversación, de reflexionar sobre cuál debiera ser nuestro aporte para el futuro del país. Yo quisiera agradecer profundamente a nuestro cardenal por habernos convocado a todos”, dijo Matthei tras participar del encuentro en el Arzobispado de Santiago.

La actividad ofreció un espacio de recogimiento y reflexión en el marco del actual proceso electoral, invitando a todos los presentes a renovar su compromiso con el bien común y con la construcción de un país más justo y fraterno.

