ENCUESTA CRITERIA: JARA CAE TRES PUNTOS Y LIDERA CARRERA PRESIDENCIAL UN PUNTO SOBRE KAST

Este domingo se dio a conocer una nueva edición de la Encuesta Agenda Criteria, a pocas semanas de las elecciones de noviembre próximo.

En ese sentido, el sondeo reveló las preferencias de los encuestados sobre los candidatos presidenciales que respaldarían en las votaciones.

​ El sondeo reveló que Jeannette Jara (PC) logró el 27% de las preferencias, lo que equivale a tres puntos menos que la encuesta previa de la semana pasada. ​



Por su parte, José Antonio Kast (Republicano) subió dos puntos en relación con el último sondeo y llegó al 26%, de las preferencias.

En tercer lugar se ubica Evelyn Matthei (UDI), quien tuvo un alza de tres puntos por lo que llegó al 17%.

Fuente: cnnchile.com

