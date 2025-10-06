6 de octubre de 2025
ENCUESTA CRITERIA: JARA CAE TRES PUNTOS Y LIDERA CARRERA PRESIDENCIAL UN PUNTO SOBRE KAST
La abanderada oficialista llegó a un 27% de las preferencias, mientras que el candidato republicano registró una subida de dos puntos en el sondeo.
Este domingo se dio a conocer una nueva edición de la Encuesta Agenda Criteria, a pocas semanas de las elecciones de noviembre próximo.
En ese sentido, el sondeo reveló las preferencias de los encuestados sobre los candidatos presidenciales que respaldarían en las votaciones.
Por su parte, José Antonio Kast (Republicano) subió dos puntos en relación con el último sondeo y llegó al 26%, de las preferencias.
En tercer lugar se ubica Evelyn Matthei (UDI), quien tuvo un alza de tres puntos por lo que llegó al 17%.
CONTRALORÍA DESCARTA IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DEL ALCALDE RADONICH Y SOLO INSTRUYE AJUSTES ADMINISTRATIVOS
El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.
