Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de enero de 2026

UN REGISTRO HISTÓRICO Y EXCEPCIONAL: FOTOGRAFÍAN BAJO EL AGUA A UNA FOCA DE ROSS EN LA ANTÁRTIDA

​Las que serían las primeras imágenes submarinas de una foca de Ross marcan un hito científico y visual en la Antártida, revelando a una de las especies más esquivas del continente blanco, rara vez observada incluso por investigadores con décadas de experiencia.

foca de ross por justin hofman

El registro fue realizado durante una expedición que alcanzó un nuevo punto de “más lejano sur” en la Antártida, una zona dominada por densas masas de hielo donde habita la foca de Ross, uno de los mamíferos marinos menos estudiados del planeta. Su comportamiento y ciclo de vida siguen siendo en gran parte un misterio, debido a lo inaccesible de su hábitat natural y a la escasa frecuencia de avistamientos.

El autor de las imágenes Justin Hofman explicó que, tras 15 temporadas de trabajo en el continente antártico, solo ha visto dos focas de Ross en estado salvaje, siendo esta la segunda. La posibilidad de obtener registros submarinos parecía, hasta hace poco, casi imposible, ya que no existían antecedentes claros de fotografías bajo el agua de esta especie.

El histórico material se logró durante una travesía a bordo del National Geographic Resolution, en el marco de una expedición organizada por Lindblad Expeditions. En ese contexto, la exploradora y fotógrafa Ayla Townsend consiguió además uno de los pocos —y posiblemente únicos— registros de video submarino de esta especie.

Este hallazgo es valorado como un aporte significativo al conocimiento de la biodiversidad antártica y un recordatorio del vasto territorio aún inexplorado del extremo sur del planeta. Un encuentro excepcional que, más allá de lo visual, abre nuevas oportunidades para comprender la vida de una de las focas más enigmáticas del mundo.

https://www.instagram.com/p/DSvAxJKDes4/?img_index=1
Instruccion meteorología antártica unidades 2

CENTRO ZONAL DE METEOROLOGÍA MARINA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA REALIZÓ INSTRUCCIÓN A UNIDADES QUE SE DESPLIEGAN AL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

marihuanapuq
nuestrospodcast
umag 5

CORTE DE PUNTA ARENAS AVALA NO RENOVACIÓN DE CONTRATA DE ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
foca de ross por justin hofman

UN REGISTRO HISTÓRICO Y EXCEPCIONAL: FOTOGRAFÍAN BAJO EL AGUA A UNA FOCA DE ROSS EN LA ANTÁRTIDA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cruceropuntaarenas

CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR DESTACA HISTÓRICA MANIOBRA DE ATRAQUE DE CRUCERO EN EL MUELLE ARTURO PRAT DE PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Foto-1-Asociacion-de-Salmonicultores-de-Magallanes-scaled

COSECHA DE SALMÓN EN MAGALLANES LOGRA IMPORTANTE INCREMENTO EN OCTUBRE DE 2025

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS