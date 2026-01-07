UN REGISTRO HISTÓRICO Y EXCEPCIONAL: FOTOGRAFÍAN BAJO EL AGUA A UNA FOCA DE ROSS EN LA ANTÁRTIDA

El registro fue realizado durante una expedición que alcanzó un nuevo punto de “más lejano sur” en la Antártida, una zona dominada por densas masas de hielo donde habita la foca de Ross, uno de los mamíferos marinos menos estudiados del planeta. Su comportamiento y ciclo de vida siguen siendo en gran parte un misterio, debido a lo inaccesible de su hábitat natural y a la escasa frecuencia de avistamientos.

El autor de las imágenes Justin Hofman explicó que, tras 15 temporadas de trabajo en el continente antártico, solo ha visto dos focas de Ross en estado salvaje, siendo esta la segunda. La posibilidad de obtener registros submarinos parecía, hasta hace poco, casi imposible, ya que no existían antecedentes claros de fotografías bajo el agua de esta especie.

El histórico material se logró durante una travesía a bordo del National Geographic Resolution, en el marco de una expedición organizada por Lindblad Expeditions. En ese contexto, la exploradora y fotógrafa Ayla Townsend consiguió además uno de los pocos —y posiblemente únicos— registros de video submarino de esta especie.

Este hallazgo es valorado como un aporte significativo al conocimiento de la biodiversidad antártica y un recordatorio del vasto territorio aún inexplorado del extremo sur del planeta. Un encuentro excepcional que, más allá de lo visual, abre nuevas oportunidades para comprender la vida de una de las focas más enigmáticas del mundo.