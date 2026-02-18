Punta Arenas,
18 de febrero de 2026

DOS HITOS EN LA HISTORIA ANTÁRTICA DE CHILE: BASE CIENTÍFICA YELCHO Y BASE O’HIGGINS CONMEMORAN SU FUNDACIÓN UN 18 DE FEBRERO

Ambas estaciones representan pilares de la presencia nacional en el Continente Blanco y del desarrollo científico y estratégico en la Antártica.

Base Ohiggins

​El 18 de febrero marca dos fechas clave en la historia antártica chilena. En 1962 fue fundada la Base Yelcho, ubicada en isla Doumer. Su nombre honra a la escampavía “Yelcho”, comandada por el piloto Luis Pardo, quien en 1916 rescató a los náufragos de la expedición del Endurance en la Antártica.

Inicialmente administrada por la Armada de Chile, la base fue transferida en 1986 al Instituto Antártico Chileno (INACH). Actualmente constituye una de las plataformas científicas estratégicas del país, con foco en investigaciones marinas y oceanográficas, aportando al conocimiento del ecosistema antártico y al posicionamiento de Chile como actor relevante en ciencia polar.

En la misma fecha, pero en 1948, se inauguró la Base General Bernardo O’Higgins Riquelme, la segunda estación permanente establecida por Chile en el Continente Blanco. Administrada por el Ejército de Chile, es la única base nacional con presencia ininterrumpida desde su fundación, consolidándose como un pilar histórico de la proyección antártica del país.

En este nuevo aniversario de la Base O’Higgins, se extiende un reconocimiento al Ejército de Chile por su compromiso permanente con la presencia nacional en la Antártica, reafirmando el rol estratégico de Magallanes como puerta de entrada al territorio polar y eje fundamental en la soberanía y la investigación científica en el extremo sur del mundo.

AERÓDROMO ANTÁRTICO TENIENTE RODOLFO MARCH MARTIN

AERÓDROMO ANTÁRTICO TENIENTE RODOLFO MARCH MARTIN CONMEMORA 46 AÑOS DE HISTORIA

“RUTA CERO”: ALCALDE RADONICH CONFIRMA QUE VEHÍCULO DE LA ALCALDÍA UTILIZARÁ E-COMBUSTIBLE DURANTE UN MES

Leer Más

​El proyecto piloto combina autos híbridos con combustibles sintéticos producidos en Magallanes y posiciona a la región como laboratorio natural para la transición energética.

​El proyecto piloto combina autos híbridos con combustibles sintéticos producidos en Magallanes y posiciona a la región como laboratorio natural para la transición energética.

Carabineros de Chile DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

CARABINEROS DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Carabineros de Chile DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

CARABINEROS DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

imagen-ley-pusu

LEY DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO ENTRÓ EN VIGENCIA COMPLETA: ¿QUÉ CAMBIÓ DESDE EL 13 DE FEBRERO DE 2026?

TABSA REGALÓ 500 CUPONES DE DESCUENTO PARA VISITAR LAS PINGÜINERAS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

