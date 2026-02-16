Punta Arenas,
16 de febrero de 2026

TABSA PREMIA A LA BENEFICIARIA NÚMERO 50 MIL DE LA TARJETA PUNTA ARENAS CON UN VIAJE FAMILIAR A LAS PINGÜINERAS

​La entrega oficial del premio se realizó en el terminal de Tres Puentes y contó con la presencia del Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

tabsa

Contenta y gratamente sorprendida se manifestó Jenifer Gálvez al ser informada que fue seleccionada para recibir un increíble premio: un viaje gratis para cinco personas a las pingüineras de isla Magdalena por el hecho de haberse suscrito a la Tarjeta Punta Arenas convirtiéndose en la 50 mil beneficiaria de este instrumento de promoción y descuentos.

La noticia le llegó en un momento especial: Jenifer recibió la notificación mientras estaba internada en el hospital, con siete meses de embarazo. “Cuando me dijeron que era a Isla Magdalena me puse muy contenta porque no he tenido la oportunidad de ir; y mejor que sean cinco cupos, porque puedo ir con mi familia”, comentó emocionada. La ganadora confesó que ya tenía en la mira este destino: “Al sacar la tarjeta me fijé en los descuentos que tenía para Isla Magdalena y justo lo había conversado con mi pareja”.

La entrega oficial del premio se realizó en el terminal de Tres Puentes y contó con la presencia del Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. El edil destacó que el segundo año de convenio con la naviera “ha permitido que más de dos mil vecinos de nuestra ciudad conozcan parte de nuestra comuna”.

Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servio al Cliente de Tabsa, dijo que “estamos muy contentos de poder renovar este convenio con la Tarjeta Punta Arenas, esta es la segunda temporada en la que estamos acercando las pingüineras a toda la comuna, hemos tenido muy buena recepción”.

El ejecutivo hizo una invitación a conocer el Monumento Natural Los Pingüinos, recordado que la empresa cuenta con zarpes de lunes a jueves a las 10.30 horas y de viernes a domingo a las 10.30 horas y 15.30 horas. Los pasajes pueden adquirirse a través de la web tabsa.cl y presencialmente en las oficinas de la empresa en el terminal de Tres Puentes.


TABSA REGALÓ 500 CUPONES DE DESCUENTO PARA VISITAR LAS PINGÜINERAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

NO DIGA MEDIAGUA: HOY LAS VIVIENDAS DE EMERGENCIA SON OTRA HISTORIA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

