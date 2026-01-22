Punta Arenas,
22 de enero de 2026

TARJETA PUNTA ARENAS OFRECE DESCUENTOS DE HASTA 57% ESTE VERANO

​Los beneficios permiten acceder a tours, panoramas y equipamiento con rebajas especiales.

​Durante la temporada estival, la Municipalidad de Punta Arenas reforzó el llamado a la comunidad a aprovechar los beneficios de la Tarjeta Punta Arenas, que durante el verano permite acceder a descuentos de hasta un 57% en tours turísticos, actividades recreativas y equipamiento outdoor, fomentando el turismo local y el disfrute de la ciudad.

El alcalde Claudio Radonich destacó que esta iniciativa busca acercar panoramas que muchas veces se perciben como lejanos o costosos. "Para todos los que nos quedamos en nuestra ciudad tenemos muchas ofertas con la Tarjeta Punta Arenas. Por ejemplo, ir a Isla Magdalena con un 40% de descuento para adultos y hasta dos niños gratis; kayak en Agua Fresca con un 57% de rebaja; o el Parque del Estrecho, con un 50% de descuento. Son lugares espectaculares que están aquí mismo y que con la tarjeta se pueden disfrutar a muy bajo costo", señaló.

El jefe comunal agregó que también existen convenios con el Museo Nao Victoria, Caminos Tours y Cervecería Austral, entre otros, con descuentos que van desde un 25% a un 35%. "La invitación es a revisar nuestra página web www.puntaarenas.cl y descubrir todas estas sorpresas. Hay panoramas de primer nivel que personas recorren miles de kilómetros para conocer, y que los vecinos de Punta Arenas pueden disfrutar con importantes rebajas", enfatizó.

En este mismo sentido, la encargada de la Tarjeta Punta Arenas, Sofía Manzo, explicó que los beneficios asociados al programa son permanentes durante todo el año, aunque en los meses de enero y febrero se refuerza especialmente la oferta vinculada al turismo. "Tenemos descuentos relevantes en full day a Torres del Paine, Faro San Isidro y Fuerte Bulnes con empresas como Hito Austral, Patagonia Pulse Adventures y Go Patagonia, además de beneficios en algunos hoteles para quienes presenten su tarjeta", indicó la funcionaria municipal.

Actualmente, la Tarjeta Punta Arenas cuenta con más de 50 mil usuarios y 226 convenios vigentes, con descuentos que van desde un 5% hasta un 57% en 13 empresas de turismo y equipamiento outdoor. Para obtenerla, las personas pueden acercarse a la Oficina de Atención al Vecino, ubicada en Avenida Independencia 840, de lunes a viernes entre las 8:15 y las 13:00 horas, o solicitarla en formato digital a través del sitio www.tarjeta.puntaarenas.cl, con la misma validez que la tarjeta física.

Desde el municipio reiteraron el llamado a informarse, utilizar la tarjeta y aprovechar los panoramas disponibles durante este verano, apoyando al mismo tiempo a las empresas locales y la economía comunal. 

