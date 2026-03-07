Punta Arenas,
7 de marzo de 2026

COMUNIDAD EDC DE ROBLOX PREPARA HOMENAJE VIRTUAL A CABO SEGUNDO DEL EJÉRCITO FALLECIDO EN PUNTA ARENAS

El reconocimiento será realizado por integrantes del servidor [EDC] Ejército de Chile, comunidad en la que Carlos Palacios Muñoz participó durante su niñez y adolescencia.

Cabo segundo Carlos Palacios

Un particular homenaje se prepara en la comunidad virtual [EDC] Ejército de Chile dentro del videojuego Roblox, donde jugadores recordarán al Cabo Segundo del Ejército, Carlos Palacios Muñoz, joven de 25 años cuya reciente partida ha generado pesar en Punta Arenas y en todo el país.

Desde esta comunidad digital señalaron que Palacios formó parte del servidor durante su niñez y adolescencia, compartiendo con otros jugadores que hoy recuerdan su paso por el grupo. Según indicaron, el joven solía comentar cómo le iba en la escuela y manifestaba su interés por seguir la carrera militar, algo que con el tiempo logró concretar.

Integrantes de la comunidad destacan que su historia terminó convirtiéndose en una inspiración para varios jóvenes que hoy siguen participando en el servidor. Su ejemplo, aseguran, mostró que los sueños que se comparten en estos espacios virtuales también pueden transformarse en proyectos de vida reales.

En ese contexto, miembros de [EDC] Ejército de Chile anunciaron que realizarán un homenaje dentro del servidor para recordar a quien fuera uno de sus antiguos jugadores. La iniciativa busca rendir respeto a su memoria y acompañar simbólicamente el duelo que hoy viven su familia, amigos y compañeros de armas.

El gesto refleja cómo comunidades digitales, incluso aquellas nacidas en videojuegos, también construyen vínculos duraderos. Desde Magallanes, la historia de Carlos Palacios Muñoz continúa siendo recordada tanto en el mundo real como en los espacios virtuales donde compartió parte de su juventud.


