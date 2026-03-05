INSTITUTO RES PUBLICA ANALIZA CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL CABLE SUBMARINO CON CHINA A DÍAS DEL TRASPASO DE MANDO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Publica, conversó sobre el escenario político previo al cambio de mando, marcado por el quiebre del diálogo entre el gobierno saliente y la administración entrante, además de la gira final del Presidente Gabriel Boric.

Durante la entrevista, Hernández sostuvo que “el cable a china es un caso muy puntual pero que tiene ribetes administrativos con problemas de que si retiro o no, si se firmo o no, ribetes internacionales con sanciones internacionales con retiro de visas de funcionarios de gobierno, sanción que hay que analizar, duras palabras de diplomáticos en Chile como las del embajador de EEUU”. En esa línea, agregó que “ahora salta la ultima polémica respecto a la política interna, en proceso de traspaso de mando”.

El coordinador explicó que hasta hace pocos días el proceso se desarrollaba en términos relativamente normales. “hasta la semana pasada habían dos niveles de traspaso de mano tanto a nivel de ministros y a nivel de presidentes, se estaba llevando bastante bien pero hubo problemas a nivel ejecutivo, a nivel de proyectos como el tema del cable chino”, afirmó.

Asimismo, planteó inquietudes respecto de eventuales decisiones administrativas en la etapa final del mandato. “podríamos mencionar el tema de los amarres de algunos funcionarios públicos, arreglando algunos concursos públicos o cargos que podrían no ser de la línea de confianza de la próxima administración”, señaló.

​La conversación se dio en un contexto de creciente tensión política, donde los cuestionamientos administrativos, diplomáticos y económicos han marcado la antesala del cambio de mando, generando debate sobre la transparencia del proceso y las condiciones en que asumirá la nueva administración.



