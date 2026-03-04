PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​Este miércoles 4 de marzo, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, comenzó la última visita de su mandato a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, con actividades enfocadas en el desarrollo de infraestructura y recuperación de espacios públicos.



​El Jefe de Estado llegó esta mañana al Muelle Mardones en la ciudad de Punta Arenas, para realizar un recorrido por los avances de infraestructura portuaria para el desarrollo de la región de Magallanes y ordenamiento del borde costero, junto al delegado presidencial regional, José Ruiz.



​"Estoy orgulloso de nuestras empresas públicas, estoy orgulloso de nuestras empresas portuarias públicas estatales que tenemos que defender, además, porque cumplen una labor fundamental. Acá en Magallanes, se puede ver cómo estas empresas, haciendo bien su pega, contribuyen de manera muy significativa al desarrollo de la región y de su gente", sostuvo el mandatario.



​El muelle José de los Santos Mardones se ha consolidado como la instalación portuaria destinada a movilizar carga general para el abastecimiento de la región y su conexión con los mercados internacionales, así como punto habilitante y esencial para las primeras etapas de la industria del hidrógeno verde en Magallanes.



​Al respecto, el Jefe de Estado destacó que "estamos invirtiendo más de lo que se ha invertido en los últimos 25 años en los puertos aquí, en la región. Ampliar la capacidad y el estándar de servicio de nuestros puertos va a mejorar las condiciones habilitantes para el desarrollo de toda la Región de Magallanes. Ya lo decía antes, la Región de Magallanes es la con el territorio más extenso, sin embargo, es la segunda con menos población. Eso tiene que ver con las condiciones y los servicios que se ofrecen, con la lejanía, con el clima, pero también con cuál es el tipo de presencia del Estado que hay acá".



​Las obras implican mejoramiento de la capacidad estructural y capacidad del Muelle Mardones y también del Muelle Prat, con avances de los servicios de turismo y la ciencia antártica; extensión del terminal Prat; y la construcción del nuevo terminal de pasajeros.



​"Acá hay un tremendo potencial y no lo podemos dejar pasar, no lo podemos desaprovechar. Con los trabajos que se están realizando y los que próximamente se iniciarán, se va a habilitar concretamente el funcionamiento de grúas terrestres que van a acelerar el proceso de pasar cargas entre el muelle y los buques, se va a extender el muelle para atender dos naves a la vez y se va a aumentar la capacidad de almacenamiento", agregó el Presidente Gabriel Boric.



​Respecto a otras obras relevantes para el borde costero, se está avanzando en conectividad, recreación y desarrollo urbano y productivo. En particular, el proyecto “Mejoramiento Borde Costero Sector Punta Arenas” considera el desarrollo de un paseo peatonal en el borde costero, con áreas verdes, skatepark, anfiteatro, equipamiento urbano y luminarias.

