DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA REALIZA ÚLTIMO "GOBIERNO EN TERRENO" DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE BORIC EN PUERTO TORO

En el marco de la última actividad del programa "Gobierno en Terreno" dentro de la actual administración del Presidente Gabriel Boric, una comitiva compuesta por diversos servicios públicos llegó hasta Puerto Toro, en Isla Navarino, en una instancia organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena.





Mediante el Patrullero de Servicio General (PSG) "Piloto Sibbald" de la Armada de Chile, funcionarias y funcionarios de dicha Delegación, Hospital Comunitario Cristina Calderón, Seremi de Salud, Slep Magallanes, Registro Civil e Identificación, BancoEstado y Municipalidad de Cabo de Hornos, se trasladaron por vía marítima hasta el poblado más austral del mundo, donde se realizaron las respectivas atenciones a sus habitantes.





La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, valoró la presencia de todas las entidades participantes, así como también la colaboración de la Armada de Chile en el traslado, además de la Escuela Pública G-44 y el retén de Carabineros, lugares donde se llevaron a cabo las asistencias.





"Siendo éste el último despliegue de 'Gobierno en Terreno' bajo la administración de nuestro Presidente Gabriel Boric, queremos destacar la avanzada que tuvimos hacia la localidad más austral de Chile y el mundo (...). Concluimos un gran despliegue en esta localidad tan hermosa, donde también hicimos una despedida hacia todos nuestros vecinos y vecinas que se encuentran en Puerto Toro", manifestó la máxima autoridad provincial.





Entre las acciones realizadas, destacó el lanzamiento de la campaña de vacunación e inmunización de invierno 2026, donde 18 personas fueron inoculadas contra la influenza por parte del mencionado hospital de Puerto Williams. De igual manera, en esta ronda médica se entregaron prestaciones relacionadas a atención médica de morbilidad, control de enfermedades crónicas y se hizo entrega de un botiquín de emergencias a la población.

Otra acción relevante fueron las atenciones de BancoEstado, entidad que por primera vez realizó atenciones presenciales en la localidad, tras la histórica instalación de una sucursal en Puerto Williams en octubre pasado.

Asimismo, personal de Slep Magallanes efectuó un levantamiento de necesidades de la escuela local; Seremi de Salud fiscalizó el establecimiento educacional y reforzó medidas de higiene ambiental; Registro Civil e identificación efectuó por primera vez atenciones con su maleta móvil en la localidad; Unidad Social de la Municipalidad de Cabo de Hornos catastró requerimientos de la comunidad, y Delegación Presidencial hizo entrega de kits sobre orientación y prevención de violencia contra las mujeres, en el marco del Mes de la Mujer.





Vecinos de Puerto Toro aprecian actividad





José Catrín, representante de la comunidad de Puerto Toro, destacó esta actividad de "Gobierno en Terreno", especialmente por la vacunación contra la influenza en la población, asegurando que "ya estamos bien protegidos". A ello, agregó que "para nosotros es importante que vengan las autoridades y los servicios a esta localidad, ya que estamos muy alejados para poder viajar a Puerto Williams".

Por su parte, Juan Concha, habitante y pescador artesanal de la localidad, valoró la presencia de BancoEstado, ya que logró resolver un problema que le aquejaba hacía mucho tiempo. "Estoy en esta zona más o menos desde el 2012. Dejé el tema de BancoEstado lejos, porque en Puerto Williams tampoco había sucursales, solamente en Punta Arenas. Vine a hacer las consultas respectivas y pude sacar de nuevo la CuentaRUT después de casi 14 años prácticamente. Pude ver el plástico de la misma cuenta, el tema de la aplicación en línea, supe que tenía unas cuentas aparte que ni yo sabía que tenía.





Estoy muy agradecido, y es súper importante porque el "Gobierno en Terreno" trae todos los servicios básicos para que uno en esta zona sea atendido como corresponde, para sacarse todas las dudas, las inquietudes que uno tenga", comentó.