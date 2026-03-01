Punta Arenas,
1 de marzo de 2026

TERCERA FERIA DE TURISMO REUNIÓ A 17 EMPRENDIMIENTOS

La actividad municipal coincidió con el arribo de tres cruceros en la ciudad. ​

FERIA DE TURISMO (2)

Con la participación de 17 emprendimientos locales y un stand informativo municipal, la Dirección de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas realizó la tercera versión de la Feria de Turismo "Vive Punta Arenas", instancia desarrollada en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero.

La actividad se llevó a cabo entre las 9:00 y las 14:00 horas, en coincidencia con la recalada de tres cruceros turísticos, Fram, Viking Jupiter y Oosterdam, que en conjunto trasladaron a cerca de 2.500 pasajeros hasta la capital regional.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre turismo y emprendimiento local. "Tal como lo adelantamos, hoy tuvimos tres cruceros en nuestra ciudad y por tercera vez realizamos esta feria organizada por la municipalidad. Contamos con 17 stands con productos 100% de elaboración regional, con espacios para el diseño, la artesanía y alimentos de consumo rápido. Lo que buscamos es que los turistas tengan más opciones de compra y que nuestros emprendedores tengan mayores oportunidades de venta", señaló.

La autoridad comunal agregó que las versiones anteriores fueron una apuesta municipal que obtuvo buenos resultados, por lo que se proyecta dar continuidad a la iniciativa. "Queremos seguir potenciando el turismo desde los espacios municipales y que esto también signifique más ingresos para quienes trabajan en esta área", afirmó.

La feria contempló emprendimientos de arte, artesanía y productos identitarios, además de propuestas gastronómicas con ingredientes característicos de la zona. También se dispuso de un stand de la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), que difundió ofertas de empleo vinculadas al sector turístico.

Durante la jornada se realizaron presentaciones culturales, entre ellas la Agrupación Cuequera Esmeralda, vicecampeones nacionales de cueca y la Academia Esencias de mi Tierra, reforzando el componente identitario de la actividad.

Desde el mundo emprendedor, Solange Hernández, de Panadería Sol y Luna, valoró el espacio generado. "Es una gran oportunidad. Esta es mi segunda participación y es muy positiva para darnos a conocer y ofrecer productos regionales como el ruibarbo y el calafate en distintas preparaciones. Se agradece a la municipalidad por esta instancia, porque es entretenida para los turistas y beneficiosa para nosotros", expresó.

El balance municipal fue positivo, considerando la alta circulación de visitantes y la posibilidad de mostrar la oferta local en un punto estratégico de la ciudad, consolidando a la feria como un espacio de promoción turística y comercial para Punta Arenas.





