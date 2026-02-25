MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA ES LA NUEVA REINA DEL FESTIVAL DE VIÑA

¡Las coronas tienen dueños! Matteo Bocelli y Skarleth Labra son los Reyes del Festival 2026.

El galán italiano y la influencer lograron imponerse con holgura y consolidaron su popularidad tanto entre el público como en el mundo del espectáculo.

De esta manera, Skarleth Labra y Matteo Bocelli se transforman así en los nuevos rostros que representarán esta tradicional elección ligada al evento más importante del verano. Por lo mismo, Emilia Dides y Camilo González les cederán la corona.

Competencia reñida

Con expectación en cada voto, durante la tarde de este miércoles se definieron a los Reyes del Festival de Viña 2026, tras una reñida competencia en redes sociales y en la misma Ciudad Jardín, con diversas campañas que los candidatos realizaron en la previa (y durante) del certamen viñamarino.

Fuente: lahora.cl​

​



​

