25 de febrero de 2026
MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA ES LA NUEVA REINA DEL FESTIVAL DE VIÑA
El cantante italiano Matteo Bocelli y la influencer magallánica se impusieron en la votación de la prensa acreditada 2026.
¡Las coronas tienen dueños! Matteo Bocelli y Skarleth Labra son los Reyes del Festival 2026.
El galán italiano y la influencer lograron imponerse con holgura y consolidaron su popularidad tanto entre el público como en el mundo del espectáculo.
De esta manera, Skarleth Labra y Matteo Bocelli se transforman así en los nuevos rostros que representarán esta tradicional elección ligada al evento más importante del verano. Por lo mismo, Emilia Dides y Camilo González les cederán la corona.
Competencia reñida
Con expectación en cada voto, durante la tarde de este miércoles se definieron a los Reyes del Festival de Viña 2026, tras una reñida competencia en redes sociales y en la misma Ciudad Jardín, con diversas campañas que los candidatos realizaron en la previa (y durante) del certamen viñamarino.
Fuente: lahora.cl
SERVIU INFORMA QUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO REQUIERE DESOCUPACIÓN TOTAL PREVIA A TOMA DE POSESIÓN
El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.
