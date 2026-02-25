Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de febrero de 2026

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA ES LA NUEVA REINA DEL FESTIVAL DE VIÑA

El cantante italiano Matteo Bocelli y la influencer magallánica se impusieron en la votación de la prensa acreditada 2026.

Skarleth Labra

¡Las coronas tienen dueños! Matteo Bocelli y Skarleth Labra son los Reyes del Festival 2026.

El galán italiano y la influencer lograron imponerse con holgura y consolidaron su popularidad tanto entre el público como en el mundo del espectáculo.

De esta manera, Skarleth Labra y Matteo Bocelli se transforman así en los nuevos rostros que representarán esta tradicional elección ligada al evento más importante del verano. Por lo mismo, Emilia Dides y Camilo González les cederán la corona. 

Competencia reñida 

Con expectación en cada voto, durante la tarde de este miércoles se definieron a los Reyes del Festival de Viña 2026, tras una reñida competencia en redes sociales y en la misma Ciudad Jardín, con diversas campañas que los candidatos realizaron en la previa (y durante) del certamen viñamarino.

Fuente: lahora.cl



Roberto Vargas Presidente Regional PPD

ROBERTO VARGAS ABORDA DESAFÍOS DEL PPD Y DESARROLLO REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU INFORMA QUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO REQUIERE DESOCUPACIÓN TOTAL PREVIA A TOMA DE POSESIÓN

Leer Más

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

MINVU - Avance expropiación Club Hípico_feb26_1
nuestrospodcast
Skarleth Labra

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA ES LA NUEVA REINA DEL FESTIVAL DE VIÑA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Skarleth Labra

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA ES LA NUEVA REINA DEL FESTIVAL DE VIÑA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Elección mochila y zapatos

INICIO DEL AÑO ESCOLAR: CÓMO PREVENIR LESIONES Y RIESGOS INNECESARIOS EN LA ELECCIÓN DE ZAPATOS Y MOCHILAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
1/4 de milla en Cabo Negro

EL "CUARTO DE MILLA" DIO EL VAMOS A LA TEMPORADA 2026 EN EL AUTÓDROMO DE CABO NEGRO