Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

CARABINEROS ENTREGA RECOMENDACIONES PARA ELEGIR TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO EN MAGALLANES

​Con el inicio del año escolar, autoridades llaman a verificar inscripción, documentación y condiciones del vehículo antes de contratar el servicio.

bus escolar 2

Las clases ya comienzan y, con ello, surge la preocupación de muchos padres sobre si han elegido un transporte escolar que ofrezca la seguridad necesaria para sus hijos.

Ante esta inquietud, es fundamental saber en qué aspectos fijarse a la hora de contratar un servicio de transporte escolar. A continuación, se presentan las recomendaciones que entrega Carabineros basadas en la normativa aplicable:

INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Lo primero es exigir que el servicio esté inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar (https://apps.mtt.cl). Esto puede verificarse fácilmente ingresando la placa patente del vehículo en el sitio correspondiente. Además, todos los documentos que acreditan la legalidad del servicio, como el certificado de inscripción en RENASTRE, revisión técnica (https://www.prt.cl/), certificado de emisiones contaminantes, permiso de circulación y seguro obligatorio, deben estar vigentes y al día.

La documentación mencionada debe estar permanentemente dentro del vehículo. En el certificado de RENASTRE deben figurar los nombres de los conductores autorizados y, en caso de transportar niños de educación preescolar en cantidad superior a cinco, también los datos de los acompañantes adultos.

Del mismo modo se puede verificar las inhabilidades de personas para trabajar con menores de edad (https://inhabilidades.srcei.cl/

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

El vehículo debe contar con cinturón de seguridad. Además, todos los asientos deben estar orientados a favor de la marcha, y la capacidad máxima de niños permitida debe estar indicada en el interior, sin exceder lo señalado en la revisión técnica.

No es obligatorio que el transporte escolar sea de color amarillo, ya que dependiendo del peso bruto vehicular y el año de inscripción, también puede ser blanco.

El vehículo debe estar claramente identificado con el letrero “ESCOLARES”, preferentemente en el techo, el costado inferior derecho de la luneta o ventanas posteriores, y en la parte inferior de alguna de las ventanas laterales en ambos costados del vehículo.

También es obligatorio que cuente con una luz estroboscópica sobre la parte trasera del techo o una cinta retro reflectante alrededor del vehículo, justo bajo las ventanas.

ACOMPAÑANTES Y ANTIGÜEDAD DEL VEHÍCULO

Si el transporte escolar traslada a más de cinco niños de educación preescolar, el conductor debe ir acompañado de un adulto responsable.

En cuanto a la antigüedad máxima permitida del vehículo, esta es de 16 años, aunque en casos calificados en nuestra región puede llegar a 18 años. En el caso de vehículos que prestan servicios en localidades rurales, la antigüedad máxima puede variar entre 18 y 22 años, dependiendo del pesaje del vehículo.



 





bus escolar 2
