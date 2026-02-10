DETIENEN A ADOLESCENTE POR LESIONES GRAVES A MENOR EN PUNTA ARENAS

Durante la noche de este lunes 9 de febrero, cerca de las 21:30 horas, Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas acudió a un domicilio ubicado en un conjunto de block de Avenida Martínez de Aldunate tras un aviso de la Central de Comunicaciones (CENCO) por un procedimiento por lesiones.

En el lugar, el personal policial se entrevistó con una mujer adulta, quien señaló que su hijo de 12 años la contactó mediante el citófono para informarle que un vecino le había propinado un golpe de puño en el rostro mientras jugaba a la pelota con otros niños, niñas y adolescentes del sector. La madre agregó que el menor le manifestó que, previo al incidente, participaban en juegos consistentes en tocar timbres de otros domicilios.

Según lo relatado, el presunto agresor corresponde a un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales J.B.A.L., quien fue detenido por Carabineros en el lugar. Tras la constatación de lesiones, se estableció que la víctima presentó una luxación de una pieza dental y hematomas en la zona bucal, lesiones calificadas como graves.

En tanto, el agresor resultó con una lesión leve en una de sus manos. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención durante la jornada de este martes 10 de febrero, en un procedimiento ocurrido en la capital regional.





