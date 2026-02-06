PRESIDENTE BORIC PROMULGA LEY QUE REDUCIRÁ BRECHAS EN EL ACCESO Y CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ZONAS EXTREMAS

El pasado jueves 5 de febrero en la localidad de Río Ibáñez, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, firmó el Plan Nacional de Zonas Extremas y encabezó la promulgación de la Ley de Sistemas Medianos, de la Ley General de Servicios Eléctricos.



Acompañaron al mandatario la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo Francisca Perales; el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos; el gobernador de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Marcelo Santana; el delegado presidencial regional, Jorge Díaz; y el alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Jélvez.



Los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas fueron concebidos en 2014 como una medida transitoria y extraordinaria. Se emitieron decretos que crearon dichos planes para las regiones de Arica y Parinacota, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y la Antártica Chilena. En 2023 se aprobó el decreto que establece la Política Nacional de Zonas Extremas, cumpliendo con el compromiso realizado en 2022 por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, de dar continuidad a estos planes a través de un instrumento permanente.



“El nuevo Plan de Desarrollo para Zonas Extremas de la Región de Aysén comienza este año 2026 y se extiende por 10 años hasta el 2036 con un costo estimado de 1,6 billones de pesos, eso es muchísima plata que cuesta incluso dimensionarla. Esto, para que se hagan una idea, es 300% mayor que el plan anterior que funcionó desde el 2014 al 2025”, subrayó el Jefe de Estado.



Y agregó: "Esta región va a tener grandes obras (…) vamos a mejorar aeródromos, vamos a construir puentes, vamos a mejorar acá en Río Ibañez el Paseo Costanera-Puerto Río Tranquilo, la construcción del Terminal de Buses de Puerto Río Tranquilo, la restauración del Monumento Nacional Bodegas Portuarias de Puerto Ibáñez, la ampliación del muelle en Puerto Tranquilo-Río Ibáñez. Vamos a mejorar significativamente el Hospital Regional de la Región de Aysén, construir infraestructura fundacional de la Universidad de Aysén".



Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, destacó: “Estamos cerrando un compromiso que tomó el Presidente Boric, en este mismo lugar, hace tres años. Fue aquí en Río Ibáñez que se lanzó la Política Nacional de Zonas Extremas, promoviendo la descentralización con sentido de pertenencia para reducir las desigualdades territoriales para sus comunas. Hoy cerramos una etapa con la firma del PDZE para la Región de Aysén, que representa un gran crecimiento a nivel productivo y social para la región, dotándola de un ímpetu para su desarrollo”.



El plan posee 4 ejes estratégicos: la mayor parte de la inversión se concentra en los ejes de infraestructura y logística (51%) y asentamientos humanos (38%). Los otros ejes son desarrollo económico y productivo (8%) y natural (3%).



Para Jessy Vargas, dirigenta y vecina de Río Ibáñez, esta política era necesaria en la zona porque “somos, demográficamente, muy distintas al resto de las regiones de nuestro país y por eso es la importancia de tal. Se agradece, se agradece que al final de este gobierno se esté firmando, que algunos compromisos quizás faltaron, sí, pero este es importante y se cumplió. Chile no se cae a pedazos y se agradece”.



Ley General de Servicios Eléctricos



Además, el Jefe de Estado promulgó la Ley de sistemas medianos de la Ley General de Servicios Eléctricos, que mejorará el acceso a servicios eléctricos con tarifas equitativas para todos los chilenos y chilenas, especialmente para quienes viven en las zonas más aisladas del país. Beneficia particularmente a las regiones donde se concentran los Sistemas Eléctricos Medianos: Los Lagos, Aysén y Magallanes. También reduce brechas en el acceso y calidad del suministro eléctrico y fomenta la incorporación de estas zonas al proceso de transición energética.



Al respecto, el mandatario explicó que el Coordinador Eléctrico Nacional "no incluye a Magallanes y Aysén y teníamos muchos problemas y justamente en estas regiones extremas la energía es mucho más cara. Por eso, gracias a lo que estamos firmando hoy día, se incentiva el desarrollo de la industria y del turismo en la región de Aysén. Se van a generar rebajas en las cuentas finales de sus clientes no residenciales y especialmente en las medianas empresas para que puedan invertir y además se fomentan las inversiones para aumentar la generación de energías renovables no convencionales”.



En esta misma línea, el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos sostuvo que “esta ley permitirá poner fin a una brecha histórica, avanzando en mayor equidad tarifaria, promover la incorporación de energías renovables y fortalecer la planificación de largo plazo, contribuyendo a un sistema eléctrico más justo, sostenible y que impulse el desarrollo de los territorios".



La ley contempla efectos tarifarios que generarán rebajas en beneficio de los clientes no residenciales de la Región de Aysén, incentivando así el desarrollo de la industria y el turismo en la zona.



Además, incorpora una norma permanente que faculta a los GORE a otorgar subsidios, con cargo a sus presupuestos, para asegurar la continuidad del suministro en los Sistemas Aislados para Pequeños Consumidores.







