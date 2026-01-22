Punta Arenas,
22 de enero de 2026

DIPUTADO BIANCHI ABORDA PROTECCIÓN LABORAL TRAS VOTACIÓN DEL REAJUSTE, AVANCES SEGURIDAD AÉREA Y PAGOS PREVISIONALES EN EL SLEP MAGALLANES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes Carlos Bianchi Chelech conversó sobre una serie de temas de contingencia legislativa y regional, manifestando su preocupación por recientes decisiones que, a su juicio, representan un retroceso en materias laborales, de seguridad y de gestión educacional.

En primer lugar, el parlamentario advirtió un grave retroceso en la protección laboral de los funcionarios públicos tras la votación del reajuste, explicando que, de no corregirse esta situación en el Senado, cualquier gobierno entrante podría desvincular a trabajadores públicos sin entregar explicación alguna, aun cuando no se trate de cargos de confianza, lo que a su juicio debilita garantías históricas del empleo público.

Asimismo, el diputado destacó que la Contraloría General de la República dio luz verde a un proyecto de su autoría que obliga a las aerolíneas a entregar listados de pasajeros a las policías, valorando la toma de razón del organismo fiscalizador y señalando que esta iniciativa se suma a otras leyes vigentes en materia de seguridad impulsadas por él, como la Ley 21.610 y la Ley 21.734, ambas vinculadas al control biométrico.

Finalmente, Bianchi informó que ofició al Ministerio de Educación debido al retraso en el pago previsional que afecta a trabajadores del SLEP Magallanes, confirmando además que ha tomado contacto con autoridades centrales para abordar esta situación. En ese contexto, recordó que uno de los principales fundamentos del traspaso de la educación pública a los Servicios Locales de Educación fue precisamente garantizar el pago correcto y oportuno de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.


DIPUTADO BIANCHI ABORDA PROTECCIÓN LABORAL TRAS VOTACIÓN DEL REAJUSTE, AVANCES SEGURIDAD AÉREA Y PAGOS PREVISIONALES EN EL SLEP MAGALLANES

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Los Colonos

CONOCE LAS SERIES Y PELÍCULAS FILMADAS EN MAGALLANES Y QUE RESCATAN LA IDENTIDAD PATAGÓNICA

club+deportivo+presidente-ibañez

IBÁÑEZ SALE A MEDIR SU JERARQUÍA EN EL ZONAL SUR

ssmcancermama

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES INTENSIFICA OPERATIVOS TERRITORIALES PARA PESQUISA DE CÁNCER DE MAMA