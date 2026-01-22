DIPUTADO BIANCHI ABORDA PROTECCIÓN LABORAL TRAS VOTACIÓN DEL REAJUSTE, AVANCES SEGURIDAD AÉREA Y PAGOS PREVISIONALES EN EL SLEP MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes Carlos Bianchi Chelech conversó sobre una serie de temas de contingencia legislativa y regional, manifestando su preocupación por recientes decisiones que, a su juicio, representan un retroceso en materias laborales, de seguridad y de gestión educacional.

En primer lugar, el parlamentario advirtió un grave retroceso en la protección laboral de los funcionarios públicos tras la votación del reajuste, explicando que, de no corregirse esta situación en el Senado, cualquier gobierno entrante podría desvincular a trabajadores públicos sin entregar explicación alguna, aun cuando no se trate de cargos de confianza, lo que a su juicio debilita garantías históricas del empleo público.

Asimismo, el diputado destacó que la Contraloría General de la República dio luz verde a un proyecto de su autoría que obliga a las aerolíneas a entregar listados de pasajeros a las policías, valorando la toma de razón del organismo fiscalizador y señalando que esta iniciativa se suma a otras leyes vigentes en materia de seguridad impulsadas por él, como la Ley 21.610 y la Ley 21.734, ambas vinculadas al control biométrico.

Finalmente, Bianchi informó que ofició al Ministerio de Educación debido al retraso en el pago previsional que afecta a trabajadores del SLEP Magallanes, confirmando además que ha tomado contacto con autoridades centrales para abordar esta situación. En ese contexto, recordó que uno de los principales fundamentos del traspaso de la educación pública a los Servicios Locales de Educación fue precisamente garantizar el pago correcto y oportuno de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

