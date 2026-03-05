EJÉRCITO CONFIRMA MUERTE DE MILITAR TRAS “INCIDENTE” EN LAGUNA DE PUNTA ARENAS

Desde el Ejército de Chile confirmaron el fallecimiento de un suboficial de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”, región de Magallanes tras un “incidente” que se investiga en el sector de La Laguna.

“Personal especialista del GOPE recuperó su cuerpo, el cual fue entregado posteriormente al Servicio Médico Legal de Punta Arenas para continuar con los protocolos legales correspondientes”, informó la institución en el comunicado.

“La 4ª Brigada Acorazada ‘Chorrillos’, expresa sus más sentidas condolencias a la familia y lamenta profundamente la pérdida de uno de sus integrantes”, agregó.

Más temprano, la Brigada había reportado el hecho que provocó la pérdida de la ubicación del militar.

Reportó tras lo anterior que “se entregaron todos los antecedentes disponibles a la Fiscalía y se ha dispuesto sustanciar una Investigación Sumaria Administrativa con la finalidad de determinar las causas, así como posibles responsabilidades que de este hecho se deriven”.

Fuente: 24horas.cl



