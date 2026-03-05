Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

EJÉRCITO CONFIRMA MUERTE DE MILITAR TRAS “INCIDENTE” EN LAGUNA DE PUNTA ARENAS

La 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” lamentó el deceso del suboficial.

muerte_militar_magallanes

Desde el Ejército de Chile confirmaron el fallecimiento de un suboficial de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”, región de Magallanes tras un “incidente” que se investiga en el sector de La Laguna.

“Personal especialista del GOPE recuperó su cuerpo, el cual fue entregado posteriormente al Servicio Médico Legal de Punta Arenas para continuar con los protocolos legales correspondientes”, informó la institución en el comunicado.

“La 4ª Brigada Acorazada ‘Chorrillos’, expresa sus más sentidas condolencias a la familia y lamenta profundamente la pérdida de uno de sus integrantes”, agregó.

Más temprano, la Brigada había reportado el hecho que provocó la pérdida de la ubicación del militar.

Reportó tras lo anterior que “se entregaron todos los antecedentes disponibles a la Fiscalía y se ha dispuesto sustanciar una Investigación Sumaria Administrativa con la finalidad de determinar las causas, así como posibles responsabilidades que de este hecho se deriven”.

Fuente: 24horas.cl



PRESIDENTE BORIC VISITA EL EX CLUB HÍPICO Y DESTACA AVANCE DEL PROCESO PARA CREAR NUEVO PARQUE URBANO EN PUNTA ARENAS

POR UN VOTO: SENADO APRUEBA EN GENERAL PROYECTO QUE ABRE PUERTA A CONMUTAR CONDENAS A PRESOS POR CAUSAS DE DD.HH.

La iniciativa presentada por un grupo de senadores de derecha fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra.

La iniciativa presentada por un grupo de senadores de derecha fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

escolarwilliams

PUERTO WILLIAMS: LICEO MÁS AUSTRAL DE CHILE DA INICIO AL AÑO ESCOLAR 2026

TGRAFICA ALLER TITULOS DE DOMINIO 1

TALLER APOYADO POR DIDECO BUSCA AYUDAR A VECINOS DEL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD QUE AÚN NO CUENTAN CON SUS TÍTULOS DE DOMINIO

seremoculturas